        Lietlabelis: 85 - Beşiktaş GAİN: 78 | MAÇ SONUCU (Beşiktaş, Eurocup'a kötü başladı!)

        Lietlabelis: 85 - Beşiktaş GAİN: 78 | MAÇ SONUCU (Beşiktaş, Eurocup'a kötü başladı!)

        Beşiktaş GAİN, Eurocup B grubu ilk maçında Litvanya ekibi Lietlabelis'e deplasmanda 85-78 mağlup oldu.

        01.10.2025 - 21:54
        Beşiktaş GAİN, Eurocup'a kötü başladı!
        Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 2025-2026 sezonu ilk haftasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis'e deplasmanda 85-79 mağlup oldu.

        Siyah-beyazlılar, B Grubu'ndaki ilk maçında Lietkabelis ile karşı karşıya geldi.

        Panevezys kentinde yer alan Kalnapilio Arena'da oynanan müsabakanın ilk periyodunu Lietkabelis, 22-19 üstün tamamladı.

        İkinci çeyrekte toparlanan Beşiktaş, soyunma odasına 43-35 önde girdi.

        Siyah-beyazlılar, üçüncü periyodu da 57-55 üstün bitirdi. Dördüncü ve son çeyrekte daha etkili oynayan Lietkabelis, karşılaşmadan 85-79 galip ayrıldı.

