Sigaranın vücudumuzda zarar vermediği hiçbir organ yok. Ancak sigara tiryakileri tarafında bazı sigaraların klasik sigaralardan daha az zararlı olduğu düşüncesi hakim. Güney Carolina Tıp Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, sigaranın ister light ister slim ya da mentollü olsun, kişiye verdiği zararı değiştirmediğini ortaya koydu.

Filtresiz sigaraların akciğer kanserinden ölme riskini yaklaşık ikiye katladığını ortaya koyan çalışma, mentollü sigaraların da en az normal sigaralar kadar zarar verdiğini belirtti.

LIGHT SİGARA İÇENLER BIRAKAMIYOR!

Güney Carolina Tıp Üniversitesi'nden bilim insanları, light sigara kullananlarda sigara bırakma oranının çok daha düşük olduğunu, bununla doğru orantılı olarak da bu kişilerde akciğer kanseri gelişme riskinin daha yüksek olduğunu vurguladı.

Çalışmaya liderlik eden Dr. Nina Thomas, “Düzenli sigara içenler ile hafif veya çok hafif sigara içenler arasında akciğer kanseri görülme oranı, akciğer kanseri veya ölüm riskleri açısından bir fark yok. Ancak, hafif veya çok hafif sigara içenlerin bağımlılığı daha az olmasına rağmen, sigarayı bırakma olasılıkları daha düşük" dedi.

HAFİF VEYA ULTRA HAFİF SİGARAYA GEÇİŞ DAHA GÜVENLİ DEĞİL!

Dr. Thomas sözlerini şöyle sürdürdü: "Sigaranın her türü, ciddi sağlık riski taşır. Ancak filtrelenmemiş sigara içenler en yüksek akciğer kanseri ve ölüm oranlarına maruz kalırlar. Popüler inanç, hafif veya ultra hafif sigaraya geçişin daha güvenli bir seçenek olduğu şeklinde olsa da, yapılan bu çalışma, düzenli sigara içenlerde klinik sonuçlara göre bir fark olmadığını gösteriyor."