Spor Toto Süper Lig'in ne zaman başlayacağı futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla 2018-2019 sezonunun adı Lefter Küçükandonyadis olarak belirlenmişti. İşte Süper Lig 2018-2019 Lefter sezonunun başlangıç ve bitiş tarihi...

SPOR TOTO SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda, profesyonel liglerde 2018-2019 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 26 Mayıs 2019 tarihinde sona ererken Spor Toto 1. Lig'de sezon 19 Mayıs 2019 tarihinde tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 1 ve 2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak normal sezon, 4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.



SPOR TOTO SÜPER LİG FİKSTÜR (1. HAFTA)

12 AĞUSTOS 2018

Ankaragücü - Galatasaray

Başakşehir - Trabzonspor

Rizespor - Kasımpaşa

Sivasspor - Alanyaspor

Beşiktaş - Akhisarspor

Konyaspor - Erzurumspor

Kayserispor - Antalyaspor

Fenerbahçe - Bursaspor

Göztepe - Yeni Malatyaspor

SPOR TOTO 1. LİG FİKSTÜR (1. HAFTA)

12 AĞUSTOS 2018

Balıkesirspor Baltok - Altınordu

Denizlispor - Gazişehir Gaziantep

Gençlerbirliği - Hatayspor

Karabükspor - Adana Demirspor

Giresunspor - Eskişehirspor

Boluspor - Osmanlıspor

Adanaspor - Elazığspor

Altay - Ümraniyespor

İstanbulspor - Afyonspor

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