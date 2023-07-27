Likya'nın dini merkezi Letoon Antik Kenti tarihe ışık tutuyor

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Kentte Leto, ikiz çocukları kızı Artemis ve oğlu Apollon'un adlarının yer aldığı tapınakların bulunduğunu belirten Aslan, "Tapınakların etrafında Hadrian dönemine bir çeşme, Erken Bizans Dönemi'ne ait bir kilise ile 8 bin kişilik Helenistik Dönem'e tarihlendiren Likya'nın üçüncü en büyük tiyatrosu var. Bunların dışında yamaçlarda rahip evleri ile çeşitli tipte mezarları olan nekropol alanları var" dedi.