Likya Yolu'nda bahar hareketliliği
Fethiye'den başlayıp Antalya'nın Konyaaltı ilçesine kadar uzanan yaklaşık 540 kilometrelik Likya Yolu, baharın gelişiyle hareketlendi
Dünyanın en iyi uzun mesafeli yürüyüş rotaları arasında gösterilen Likya Yolu, baharın gelişi ve doğanın canlanmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin odak noktası oldu.
Türkiye'nin en önemli doğa turizmi güzergahlarından biri olan Likya Yolu'nun Kayaköy, Ölüdeniz, Ovacık, Faralya, Kabak Koyu ve Yedi Burunlar hattını kapsayan parkurlarda bir araya gelen yürüyüş grupları, Akdeniz'in turkuaz manzarası eşliğinde yolculuk yapıyor.
Ziyaretçiler, zorlu olduğu kadar keyifli olan bu parkurlarda hem doğayla baş başa kalıyor hem de bölgenin antik kalıntılarını ve kültürel dokusunu yakından tanıma fırsatı buluyor.