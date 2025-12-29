Lille'den Berke Özer paylaşımı!

Lille, yaz transfer döneminde Eyüpspor'dan kadrosuna kattığı Berke Özer için dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Fransız temsilcisi, sosyal medya hesabından Berke Özer için, "Berke Özer, birkaç haftalık adaptasyon döneminin ardından kalemizi başarıyla savunuyor. Onun en güzel kurtarışlarından 10 tanesini seçtik (birçoğu penaltı kurtarışı), Şimdi sıra sende, en beğendiğin 3 kurtarışı seç." paylaşımı yaptı.

Berke Özer, Lille forması altında bu sezon 21 maçta kaleyi korudu.

İşte Lille'nin paylaşımı: