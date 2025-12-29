Habertürk
        Lille'den Berke Özer paylaşımı!

        Fransa Ligue 1 ekibi Lille, Berke Özer için bir paylaşımda bulundu ve 25 yaşındaki file bekçisinin en iyi 3 kurtarışını sordu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 20:35 Güncelleme: 29.12.2025 - 20:35
        Lille'den Berke Özer paylaşımı!
        Lille, yaz transfer döneminde Eyüpspor'dan kadrosuna kattığı Berke Özer için dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

        Fransız temsilcisi, sosyal medya hesabından Berke Özer için, "Berke Özer, birkaç haftalık adaptasyon döneminin ardından kalemizi başarıyla savunuyor. Onun en güzel kurtarışlarından 10 tanesini seçtik (birçoğu penaltı kurtarışı), Şimdi sıra sende, en beğendiğin 3 kurtarışı seç." paylaşımı yaptı.

        Berke Özer, Lille forması altında bu sezon 21 maçta kaleyi korudu.

        İşte Lille'nin paylaşımı:

