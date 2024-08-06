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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Lille karşısında avantaj peşinde! İşte Mourinho'nun muhtemel 11'i

        Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransız ekibi Lille'e konuk olacak. Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Lille deplasmanından avantajlı bir skorla ayrılıp 13 Ağustos'ta Kadıköy'deki rövanşta turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçlar ilgili tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.08.2024 - 09:43 Güncelleme: 06.08.2024 - 09:43
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        1

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.

        2

        RÖVANŞ 13 AĞUSTOS'TA

        Sarı-lacivertliler, 2. turda İsviçre temsilcisi Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik skorlarla eleyerek adını üst tura yazdırdı. Fransız ekibi ise organizasyona bu turdan başlayacak. Jose Mourinho'nun öğrencileri, rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Eşleşmenin rövanşı 13 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

        3

        LILLE-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Lilel-Fenerbahçe maçı bu akşam TSİ 21.30'da başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak. Hainaut Stadyumu'ndaki mücadeleyi Romanyalı hakem Istvan Kovacs yönetecek.

        4

        LILLE İLE 3. RANDEVU

        Fenerbahçe, Lille ile 3. kez karşılaşacak. 2009-2010 sezonu UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleşen taraflar arasında tur atlayan Fransa ekibi oldu. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, sahasında 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

        5

        AVRUPA KUPALARINDA 273. MAÇ

        Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 272 kez boy gösterdi. Bu süreçte 109 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 108 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda Kanarya rakip fileleri 372 kez havalandırırken, kalesinde ise 388 gol gördü.

        6

        UEFA KADROSU

        Teknik Direktör Jose Mourinho'nun UEFA listesine dahil ettiği 23 isim şöyle:

        "Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin."

        7

        Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

        8

        Livakovic

        9

        Osayi-Samuel

        10

        Çağlar

        11

        Djiku

        12

        Oosterwolde

        13

        İsmail Yüksek

        14

        Mert Hakan

        15

        Tadic

        16

        Szymanski

        17

        Ferdi

        18

        Dzeko

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