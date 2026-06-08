Lille Olivier Giroud ile 'devam' dedi!

Yapay zeka devrimi nereye gidiyor? Türkiye'de şirketler yapay zekayı nasıl kullanıyor? Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna kim oturacak? Hukuk dengeyi nasıl kuracak? Nafakada yeni dönem ne getirecek? Dengeli yatırımın sırrı ne? İran savaşı ne zaman gündemden çıkar? Ateşkes kalıcılaşabilecek mi? Burası... Daha Fazla Göster

Yapay zeka devrimi nereye gidiyor? Türkiye'de şirketler yapay zekayı nasıl kullanıyor? Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna kim oturacak? Hukuk dengeyi nasıl kuracak? Nafakada yeni dönem ne getirecek? Dengeli yatırımın sırrı ne? İran savaşı ne zaman gündemden çıkar? Ateşkes kalıcılaşabilecek mi? Burası Haftasonu'nu Kübranur Uslu sundu. Daha Az Göster