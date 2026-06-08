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        Haberler Spor Futbol Transfer Fransa Lille Olivier Giroud ile 'devam' dedi!

        Lille Olivier Giroud ile 'devam' dedi!

        Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, 39 yaşındaki santrfor Olivier Giroud ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 21:56 Güncelleme:
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        Lille Giroud ile uzattı!

        Fransa ekibi Lille, golcü futbolcu Olivier Giroud ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

        Kulübün açıklamasında, 39 yaşındaki Fransız futbolcuyla 2026-27 sezonunda geçerli olmak üzere bir yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Montpellier, Arsenal, Chelsea, Milan ve Los Angeles gibi takımlarda oynayan Giroud, Temmuz 2025'te Lille'e transfer oldu.

        Geride kalan sezon Lille formasıyla 44 maça çıkan tecrübeli santrfor, 11 gol kaydetti.

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