Limak'tan deprem bölgesine yardım kampanyası

"Saklambaç oynadık tamam mı? Geçecek hepsi"

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep'te hasara neden oldu. 10 ili vuran depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken deprem yardım kampanyaları düzenlenmeye başlandı. İşte, Limak deprem bölgesi yardom kampanyası detayları...

LİMAK DEPREM BÖLGESİ YARDIM KAMPANYASI

Limak, başta Hatay ve İskenderun olmak üzere bölgeye iş makinaları, vinç, ekskavatör, uzman kurtarma ve dağcı ekiplerini yönlendirdi. Ayrıca bölgeye konteyner gönderilmeye başlanırken bölge halkının da şantiyelerde misafir edildiği bildirildi.