Türkiye'nin limon üretiminde ilk sırada yer alan Mersin'de, erkenci cins olan mayer limonların hasadına başlanırken, hasat yükünü kadınlar çekiyor. Narenciyenin en önemli gelir kaynaklarından birini oluşturduğu Mersin'in Erdemli ilçesinde, eylül ayına girilmesiyle pazarların en çok aranan tatlarından limonun hasadına başlandı
02.09.2018 - 11:26 | Güncelleme: AA
Toplanan mayer limonlar kalitesine göre kilogramı 1,5 ila 2,5 liradan satılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl 614 bin ton limon üretimiyle bu alanda Türkiye'de ilk sırada yer alan kentte, üretimden paketleme ve sevkiyat sürecine kadar geniş bir alanda çok sayıda kişi iş imkanı buluyor.
İşçilerin çoğunluğunu oluşturan kadınlar da hasadın başlamasıyla birlikte evlerini geçindirmek için sabahın ilk ışıklarıyla bahçelerin yollarını tutuyor.
Erken saatlerde bahçelere gelen kadınlar yere yakın limonların toplanmasının ardından metrelerce yükseklikteki dallardakilere de merdiven yardımıyla ulaşıyor.
Özenle saplarını kestikleri olgunlaşmış limonları küfelere dolduran kadınlar, ürünlerin üzerilerindeki lekeleri de tek tek temizliyor.
Limon hasadında yük kadınlarda
Limon hasadında yük kadınlarda
Kadınlar, hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu bahçelerde yorgunluklarını, ağaçların arasına kurdukları sofralarda atarken, akşama kadar döktükleri alın terinin karşılığı olan 65-70 lirayla evlerinin yolunu tutuyor.
"ZOR AMA BU İŞİ YAPMAYA MECBURUZ"
İşçilerden 38 yaşındaki 4 çocuk annesi Elif Alim, AA muhabirine, sabahın erken saatlerinde kalkıp, çocuklarına kahvaltı hazırladıktan sonra para kazanmak için bahçelere gittiğini söyledi.
Yaklaşık 15 yıldan beri narenciye bahçelerinde çalıştığını belirten Alim, "Kazandığım parayla çocuklara harçlık verip, evin ihtiyaçlarını gideriyorum. Limonu yetiştirmesi de toplaması da zor. Hava çok sıcak. Bu sıcaklarda çalışmak hiç kolay değil. Bir de çok erken kalkıyoruz. Bir de küçük çocuklar var, onları evde bırakıyoruz. Zor ama bu işi yapmaya mecburuz. Evi geçindirmek için başka yolumuz, gelirimiz yok." dedi.
İşçilerden 3 çocuk annesi 32 yaşındaki Hamide Alim de limon toplamanın zorluğuna dikkati çekerek, "Dikenler var. Bileğimiz hep çiziliyor. Ağaçların eteklerini topladıktan sonra tepelerini topluyoruz. Küçük kızım da benimle beraber. Onu da bakacak kimse olmayınca mecbur getiriyorum. Burada iş bitince bir de evde işimiz var. Evde ev işi bizi bekliyor, çocuklar okula gidiyor. Yemek yapmamız gerekiyor. "diye konuştu.
Biri engelli 5 çocuğunun bakımına katkı için çalıştığını anlatan 38 yaşındaki Emine Acar da "Geçim zor. Kirada oturuyoruz. Kolay değil, olsaydı hiçbirimiz buralara gelmezdik. Kimisi meyve tutuyor, kimisi küfe taşıyor, kimisi merdivencilik yapıyor. Her küfede 20 kilogramdan fazla limon taşınıyor. İş zor, kolay değil. Kazandığımız paranın ancak geçimimize katkısı oluyor. Hem kira parasını veriyoruz hem de çocukları okutuyoruz. Yevmiyeden başka gelirimiz yok." ifadesini kullandı.
"LİMON SEZONU GÜZEL BAŞLADI"
Narenciye üreticisi Ali Erkoç ise limonun dalındaki iyi fiyatı nedeniyle sezona mutlu başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Limon sezonu güzel başladı. Fiyatlar iyi. Bizde kilogramı 1,5 liradan 2 liraya kadar gidiyor. Mayer limonun bitmesinin ardından enterdonat, Aydın ve dikenli limonlarının kesimini yapacağız. Limonları sarartma tesislerine gönderiyoruz. Daha sonra iç piyasaya dağılıyor."
Limon üretiminin, toplamasından dağıtımına kadar büyük emek ve maliyet istediğini vurgulayan Erkoç, çoğunlukla kadın işçilerle çalıştıklarını anlattı.
Kadınların evlerini geçindirmek için narenciye toplama işini tercih ettiğini kaydeden Erkoç, "Erkekler genelde inşaatlara gidiyor. Evde boş olan hanımları da arkadaşlarıyla, komşularıyla birlikte buralara gelip çalışıyorlar. Hepsi çalışkanlar. Güzel bir aile ortamında çalışıyoruz ama toplamak çok zor. 35-40 derece sıcaklıkta toplamak daha fazla sıkıntı." dedi.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Limon hasadında yük kadınlarda - Haberler/limon-hasadinda-yuk-kadinlarda-2127748-ekonomi2127748
Adblocker kullanıyorsunuz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.