Limonata, sıcak havalarda serinlemek isteyenlerin vazgeçilmez içeceklerinden biri olmuştur. Dışarıdan hazır olarak alınabilse de evde yapılan limonata, tazeliği ve yoğun limon aromasıyla öne çıkar. Ancak limonatanın lezzetli olması için acı tat bırakmayan doğru tekniklerin uygulanması gerekir. Bunlardan biri de limon kabuğunun rendelenme şeklidir. Şeker oranı ve dinlendirme süresi bu noktada belirleyicidir. Limonata yapılışı ile ilgili detaylara yazının devamından ulaşabilirsiniz…

LİMONATA TARİFİ

Limonata tarifi internet üzerinde sıkça araştırılır. Limon kabuğu ve şekerle hazırlanan bu tarifte amaç, limonun doğal aromasını ortaya çıkarmak ve acı tadı önlemektir. Limon kabuğu rendelenirken beyaz kısmına inilmemesi büyük önem taşır. Şeker, limon kabuğu ile ovularak kullanıldığında aroma daha yoğun hale gelir. Sonuç olarak evde yapılan limonata, dinlendikçe tadı oturan ve serinletici etkisi artan bir içecek olarak kabul edilir.

LİMONATA MALZEMELERİ

Limonata malzemeleri de son derece basit ve kolay bulunabilen malzemelerdir. Ev yapımı bir limonata tarifi için ihtiyaç duyulan malzemeler şunlardır;

4 adet limon

1 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su İsteğe bağlı olarak birkaç dal taze nane veya birkaç dilim limon servis sırasında eklenebilir. Şeker miktarı damak zevkine göre artırılabilir ya da azaltılabilir. Daha hafif bir tat isteyenler, şekeri kontrollü kullanarak istedikleri sonucu elde edebilir. LİMONATA YAPIMI KOLAY MI? Limonata yapımı kolay mıdır? Bu tarif, birkaç temel adımı takip edildiğinde oldukça kolaydır. Ancak acılaşmaması için dikkat edilmesi gereken küçük detaylar bulunur. Özellikle limon kabuğunun doğru şekilde rendelenmesi ve limonata karışımının yeterince dinlendirilmesi önemlidir. Buna rağmen limonata, mutfakta fazla zaman harcamadan hazırlanabilen pratik içecekler arasına girmiştir ve birçok kişinin özellikle yaz döneminde favori içeceğidir. LİMONATA NASIL YAPILIR? Peki limonata nasıl yapılır? İşte tarifin detayları; İçeceğin yapımına limonların kabuklarını ince şekilde rendeleyerek başlanır.

Rendelenen kabuklar bir kaba alınır ve üzerine toz şeker eklenerek şeker eriyene kadar ovulur.

Bu işlem limon aromasının şekere geçmesini sağlar.

Ardından limonlar sıkılır ve suyu karışıma eklenir.

Su ilave edilerek karışım iyice karıştırılır. Hazırlanan limonatanın buzdolabında en az 1-2 saat dinlendirilmesini öneririz. Dinlenen limonata süzülerek servis edilebilir. Ayrıca soğuk servis edilen limonata, özellikle sıcak günlerde ferahlatıcı bir içim sunar. LİMONATA PÜF NOKTALARI Limonata yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası limon kabuğunun beyaz kısmının rendelenmemesidir. Aksi halde limonata acı bir tat alabilir. Bunun yanı sıra aşağıdaki püf noktalar da göz önünde bulundurulabilir;