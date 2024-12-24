Limonlu cheesecake tarifi: Limonlu cheesecake nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Cheesecake, zengin kreması ve enfes tabanıyla tatlıların yıldızı olan bir lezzettir. Limon aroması ile birleştiğinde ise hem hafif hem de ferahlatıcı bir tat ortaya çıkar. Evde yapabileceğiniz bu limonlu cheesecake tarifiyle misafirlerinize ve sevdiklerinize unutulmaz bir tatlı sunabilirsiniz. Bu yazımızda limonlu cheesecake tarifini tüm ayrıntılarıyla sizlerle paylaşacağız.

Limonlu Cheesecake İçin Malzemeler Taban İçin: 2 paket burçak bisküvi (veya istediğiniz tür bir bisküvi)

75 gram tereyağı (eritilmiş) Kreması İçin: 500 gram labne peyniri

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı krema

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 adet limonun kabuğu (rendelenmiş)

Yarım limonun suyu Limon Sosu İçin: REKLAM 1 su bardağı su

Yarım su bardağı toz şeker

1 adet limonun suyu

1 tatlı kaşığı nişasta

Yarım limonun kabuğu (rendelenmiş) Limonlu Cheesecake Yapılışı Bisküvileri rondoda un haline gelene kadar çekin.

Eritilmiş tereyağını bisküvilerin üzerine ekleyerek iyice karıştırın.

Karışımı kelepçeli bir kalıbın tabanına eşit şekilde bastırarak yayın.

Buzdolabında dinlenmeye bırakın (yaklaşık 15-20 dakika).

Labne peynirini bir karıştırma kabına alın ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın.

Üzerine toz şekeri ekleyerek çırpmaya devam edin.

Kremayı, yumurtaları, un ve nişastayı ekleyerek iyice karıştırın.

Limon kabuğu rendesi ve limon suyunu ekleyin, son bir kez karıştırın.

Hazırladığınız kremayı bisküvi tabanının üzerine dökün.

Kalıbı önceden ısıtılmış 160°C fırına koyun. Fırının içine su dolu bir kap yerleştirerek cheesecake'in çatlamasını önleyin.

Cheesecake'i yaklaşık 50-60 dakika pişirin. Orta kısmı hafif sallanıyorsa pişmiş demektir.

Fırından çıkarıp oda sıcaklığına gelene kadar bekletin, ardından buzdolabında en az 4 saat dinlendirin.

Küçük bir tencerede su, toz şeker, limon suyu ve nişastayı karıştırın.

Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Ocaktan alın ve içine limon kabuğu rendesini ekleyerek karıştırın.

Sosu soğumaya bırakın.

Dinlenmiş cheesecake'in üzerine soğuyan limon sosunu dökün ve düzgünce yayın.

Dilerseniz üzerine limon dilimleri veya nane yaprakları ile süsleme yapabilirsiniz.

Cheesecake'i dilimleyerek servis edin. Limonlu Cheesecake yapımı için belli püf noktalarını takip etmek tatlının lezzetli olması adına önemlidir. İşte limonlu cheesecake tarifi için dikkat edilecek noktalar: REKLAM Cheesecake'in çatlamasını önlemek için düşük ısıda ve su dolu bir kap ile pişirin.

Limon aroması yoğun olsun istiyorsanız, limon kabuğu rendesini biraz daha artırabilirsiniz.

Limonlu cheesecake sosu tarifi hazırlanırken sürekli karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin. Çikolatalı ve Limonlu Cheesecake Tarifi