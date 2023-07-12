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        Limonlu kek tarifi: Evde limonlu kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Limonlu kek sevmeyenlerin sayısı yok denecek kadar az. Limonlu kekin kendine has aroması, dikkat çekici görüntüsü ve mutfağı buram buram dolduran kokusuyla en gözde kek tariflerinden biri. Özellikle çat kapı gelen misafirler için güzel ve estetik bir tarif olabilir. Limonlu kek tarifi 10 dakikada fırına vermeye hazır kekler arasında yer alır. Herkesin severek tüketeceği bu tarifi puf puf kabaran biçimde yapmak için yazının devamını okuyabilirsiniz…

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 01:58
        Limonlu kek tarifi
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        Büyükten küçüğe, yediden yetmişe herkesin severek tükettiği bu kekin yumuşaklığına ve lezzetine doyum olmaz. Canınız tatlı istediyse sadece birkaç dakika içinde hazır hâle getirerek tüketebilirsiniz. Fırınınızı ve kek kalıbınızı hazır hâle getirebilirsiniz. İşte limonlu kek nasıl yapılır sorusunun yanıtı…

        Kaç kişilik: 10 dilim

        Hazırlama süresi: 15 dakika

        Pişirme süresi: 40 dakika

        Kalori: 1 dilim 295 kcal

        LİMONLU KEK MALZEMELERİ

        Sade limonlu kek tarifi için aşağıda bahsi geçen malzemelerden destek alabilirsiniz. Bu malzemeler, hemen hemen her evde bulunabilen malzemelerdir. Yapım aşamasına geçmeden hemen önce aşağıdaki malzemeleri hazırlayarak masaya dizebilir ve bu sayede kek yapımını daha da kolaylaştırabilirsiniz. İşte limonlu kek malzemeleri;

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        • 1 su bardağı toz şeker
        • 4 adet yumurta
        • 1 adet rendelenmiş limon kabuğu
        • 2 yemek kaşığı limon suyu
        • 1 su bardağı süt
        • 1 veya 2 su bardağı Ayçiçek yağı
        • 1 paket vanilin
        • 1 su bardağı süt
        • 3 su bardağı un
        • 1 paket kabartma tozu

        Kek kabını yağlamak için;

        • 1 yemek kaşığı margarin ya da tereyağı

        LİMONLU KEK NASIL YAPILIR?

        Limonlu kek yapımı için yukarıdaki malzemeleri hazırladıktan sonra aşağıdaki püf noktalara da dikkat edebilirsiniz.

        Püf Noktası: Kekin lezzetinin yerinde olabilmesi için limon kabukları aşamasını atlamamalısınız.

        Pişirme Önerisi: Kekte daha yoğun bir limon tadı sağlamak için tarife 1 ya da 2 su bardağı limonata eklemeyi düşünebilirsiniz.

        İşte limonlu kek nasıl yapılır sorusunun cevabı;

        • Toz şeker ve yumurtayı bir çırpıcı yardımıyla çırpın. Krema kıvamını alana kadar çırpmaya devam edin.
        • Sırasıyla süt, Ayçiçek yağı, limon suyunu ilave edin ve çırpmayı sürdürün.
        • Elenmiş un, vanilin, kabartma tozu ve rendelenmiş limon kabuklarını ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
        • Yağladığınız kek kalıbına harcı boşalttıktan sonra üzeri içini spatula yardımıyla düzeltin.
        • Hazırladığınız tatlıyı önceden ısıttığınız 170 derecelik fırına atın.
        • 40 dakika sonra çıkarın ve servis edin.

        Afiyet Olsun.

        Limonlu cevizli kek tarifi
        Limonlu cevizli kek tarifi
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