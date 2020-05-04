Zayıflamak için tek bir besin, yağları eritmekte mucize yaratamadığı gibi, limonunda tek başına böyle bir etkisi de yoktur.Limon içerdiği C vitamini ile vücudun direncini artırır. Vücutta biriken toksinlerin ve fazla suyun atılmasında önemli bir rol oynar. Fazla miktarlarda tüketmek içerdiği asit sayesinde mide rahatsızlıklarını da tetikleyebilir.

Yeme alışkanlıklarımız ne kadar ölçülü ve hafif olursa olsun vücuda besinlerle beraber toksinlerde alınır. Bu toksinler dışarı atılamadığında da kilo alma kaçınılmazdır. Limon suyu bu toksinlerin atılmasında oldukça yararlıdır. Her gün aç karnına bir bardak suya sıkılan limon suyu, toksin atmada daha hızlı etki yaratır.

Limonda bulunan flavonoid maddesinin iltihap önlemenin dışında kilo almaya da engelleme özelliği var.Bu madde vücuda zararlı maddelerin çoğalmasını engelleyerek, kilo alımında önemli rol oynayan oksidatif streste de kalkan görevi görüyor.

Limonun içerdiği bol miktardaki C vitamini sayesinde, C vitamini almayanlara oranla daha fazla yağ yakabiliyor. Ayrıca limon suyu kan şekerini düşürerek tokluk hissetme süresini uzatıyor ve besinlerle alınan kalsiyumun emilimini hızlandırarak vücutta depolanan yağın yakılmasını sağlamaktadır.

Limon tek başına bir diyet programı oluşturmadığından, az kalorili bir diyet programı, egzersiz ve bol sıvı tüketimine ek olarak limon suyunu da eklemek mümkündür. Hem C vitamini sayesinde vücuda enerji verecek, hem de yağ yakmanızı daha hızlı olmasını sağlayacaktır.

Limon ve limon suyu tüketirken mide rahatsızlıklarını tetiklediğini, reflü, ülser gibi hastalıklara iyi gelmediğini unutmamalı ve sağlam bir mideniz varsa bile sulandırarak tüketmeliyiz. Hazır limon suyu yerine evde kendi sıktığımız limon suyunu tercih etmeliyiz zira hazır içeceklerde raf ömrü uzun olsun diye kullanılan kimyasallar, zararlı olabilmektedir.

Ayrıca yaz aylarının vazgeçilmez içeceği olan limonata da şekersiz ve evde yapılmamışsa oldukça yüksek kaloriye sahip olduğunu da unutmamak gerekir.