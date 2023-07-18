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Arapça bir isim olan Luai'nin zırh ya da koruyucu anlamına geldiği öğrenildi. 37 yaşındaki Lindsay Lohan, bebeğini Dubai'de dünyaya getirdi.

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SIK SIK BODRUM'A GELİYOR Öte yandan sık sık Bodrum'a gelen 36 yaşındaki Lindsay Lohan, Bader Shammas ile evlendikten sonra balayı için de Ege'yi tercih etmişti. Lohan, geçtiğimiz yıl eşiyle birlikte Yalıkavak'ta objektiflere yansımıştı.

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YILDIZI'THE PARENT TRAP' İLE PARLADI 3 yaşında modellik yapmaya başlayan Lindsay Lohan, 10 yaşına kadar birçok dizi için kamera karşısına geçmişti. Lohan, büyük çıkışını çocuk yıldız olarak 'The Parent Trap' filmiyle yapmıştı. Oyuncu, filmin başarısından sonra başka yapımlar için kamera karşısına geçmişti. Lindsay Lohan, özellikle de 2004 yapımı 'Mean Girls' adlı yapımla hafızalarda kalmıştı. Fotoğraflar: Instagram, Reuters

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