        Lionel Messi: 2022'deki o zafer, omuzlarımdaki yükü aldı - Futbol Haberleri

        Lionel Messi: 2022'deki o zafer, omuzlarımdaki yükü aldı

        Arjantin Milli Takımı'nın dünyaca ünlü futbolcusu Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Messi, "2022'de kazandığımız o zafer, omuzlarımdaki yükü aldı" dedi.

        Giriş: 04.12.2025 - 18:43 Güncelleme: 04.12.2025 - 18:43
        "2022'deki o zafer, omuzlarımdaki yükü aldı"
        Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası öncesi Arjantin Milli Takımı'nın mevcut durumuyla ilgili konuştu.

        Messi, takımın kalitesine güvendiğini belirterek, "Bence çok iyi bir kadromuz var ve kupayı yeniden kazanmaya çalışacağız. Ama Dünya Kupası'nda her detay çok önemli, en ufak şey bile sizi turnuvadan edebilir" dedi.

        "HER TAKIM SİZİ ZORLAYABİLİR"

        Tecrübeli yıldız, turnuva formatının zorluklarına dikkat çekti:

        "Her takım sizi zorlayabilir. Direğe takılıp elenebilirsiniz ya da penaltılarla kaybedebilirsiniz. 2022 finalini penaltılarla kazansak da hem Hollanda hem Fransa maçlarında daha iyiydik, ama sonuç yine penaltılarla belli oldu. Elimizde gerçek bir kurtarıcı vardı, Emiliano Martinez bizi taşıdı. Ama penaltıya götürüp kaybetmek de her zaman mümkün."

        "TAKIMDAN EMİNİM"

        Dünya Kupası'nı kazanmanın farklı bir baskısı olduğunu ifade eden Messi, Arjantin'in mevcut jenerasyonuna güvendiğini söyledi:

        "Bu turnuvayı kazanmak çok zor. Oyuncular, taraftarlar, herkes için anlamı bambaşka. Bu takıma baktığımda mücadele edeceklerinden eminim."

        "OMUZLARIMDAKİ YÜKÜ ALDI"

        Messi son olarak, 2022'de gelen şampiyonluğun takımdaki baskıyı azalttığını ancak bunun hiçbir garanti oluşturmadığını vurguladı:

        "O zafer omuzlarımızdaki büyük yükü aldı. Baskı olmadan oynamak rahatlatıcı ama yine de hiçbir şey garanti değil. Herkes dünya şampiyonunu yenmek istiyor. İspanya, Fransa, İngiltere, Brezilya ve uzun süredir şampiyonluk yaşamayan Almanya gibi çok güçlü takımlar var."

        Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olmak için sahneye çıkacak.

