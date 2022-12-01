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Lionel Messi'den bir rekor daha!

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, efsane futbolcu Maradona'yı geride bırakarak Dünya Kupası'nda Arjantin adına en fazla forma giyen oyuncu oldu.

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  • Lionel Messi, Dünya Kupası'nda en çok forma giyen Arjantinli oyuncu oldu

    Arjantin, 2022 Dünya Kupası'nda C grubunu Polonya, Meksika ve Suudi Arabistan'ın önünde lider tamamlarken, yıldız futbolcu Messi 2 gole imza attı. 
  • Lionel Messi, Dünya Kupası'nda en çok forma giyen Arjantinli oyuncu oldu

    Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nda oynadığı Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya maçlarıyla beraber, Dünya Kupası'nda Arjantin adına forma giydiği maç sayısını 22'ye yükseltti. 
  • Lionel Messi, Dünya Kupası'nda en çok forma giyen Arjantinli oyuncu oldu

    22 maçla Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen Arjantinli futbolcu unvanını kazanan Messi, efsane oyuncu Diego Maradona'nın rekorunu geride bıraktı. Messi, bu maçlarda 8 kez gol atma başarısı gösterdi. 
  • Lionel Messi, Dünya Kupası'nda en çok forma giyen Arjantinli oyuncu oldu

    Maradona, kariyeri boyunca 21 kez Dünya Kupası'nda boy göstermiş ve o da 8 gole imza atmıştı. 
  • Lionel Messi, Dünya Kupası'nda en çok forma giyen Arjantinli oyuncu oldu

    Messi, Polonya maçıyla beraber Dünya Kupası tarihinde en fazla forma giyen oyuncular arasında da dördüncü sıraya yerleşti.
  • Lionel Messi, Dünya Kupası'nda en çok forma giyen Arjantinli oyuncu oldu

    Bugüne kadar Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen 5 oyuncu ise şöyle:
  • Lionel Messi, Dünya Kupası'nda en çok forma giyen Arjantinli oyuncu oldu

    5- Uwe Seeler (21 maç)
  • Lionel Messi, Dünya Kupası'nda en çok forma giyen Arjantinli oyuncu oldu

    4- Lionel Messi (22 maç)
  • Lionel Messi, Dünya Kupası'nda en çok forma giyen Arjantinli oyuncu oldu

    3- Paolo Maldini (23 maç)
  • Lionel Messi, Dünya Kupası'nda en çok forma giyen Arjantinli oyuncu oldu

    2- Miroslav Klose (24 maç)
  • Lionel Messi, Dünya Kupası'nda en çok forma giyen Arjantinli oyuncu oldu

    1- Lothar Matthäus (25 maç)

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