        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Lionel Messi, kariyerinde 900 gole ulaşarak bir rekora daha imza attı - Futbol Haberleri

        Lionel Messi, kariyerinde 900 gole ulaşarak bir rekora daha imza attı

        Lionel Messi, profesyonel kariyerinin 900. golüne ulaşarak bir kez daha tarihe geçti. Resmi kayıtlara göre Cristiano Ronaldo'nun ardından profesyonel kariyerinde 900 gole ulaşan ikinci futbolcu oldu

        Giriş: 20.03.2026 - 10:44 Güncelleme:
        Arjantinli yıldız, Inter Miami’nin CONCACAF Şampiyonlar Kupası son 16 turunda Nashville SC ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada takımının golünü kaydetti. Ancak ilk maçın 0-0 sona ermesi ve deplasman golü kuralı nedeniyle Inter Miami turnuvaya veda etti.

        Karşılaşmanın 7. dakikasında fileleri havalandıran Messi, böylece resmi kayıtlara göre Cristiano Ronaldo’nun ardından profesyonel kariyerinde 900 gole ulaşan ikinci futbolcu oldu.

        Arjantinli süper yıldız, bu önemli eşiğe Ronaldo’dan daha az maçta ulaşmayı başardı. Messi’nin profesyonel kariyerindeki ilk golü, Mayıs 2005’te henüz 17 yaşındayken Barcelona formasıyla geldi.

        Yıldız futbolcu, kariyerinde Barcelona adına 672, Arjantin Milli Takımı formasıyla 115, Paris Saint-Germain’de 32 ve Inter Miami’de 81 gol kaydetti. Öte yandan Messi, 900 gol barajına Cristiano Ronaldo’dan daha hızlı ulaştı.

        Haziran ayında 39 yaşına girecek olan Arjantinli oyuncu, bu rakama 1.142 maçta erişirken, Ronaldo ise 900. golünü 1.236 karşılaşmada bulmuştu.

        Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia da Messi’nin tarihi başarısını kutladı.

        Tapia, yayımladığı mesajda, “Dünyanın en iyisi ve yeni bir rekor. Kariyerindeki 900 gole ulaştığın için tebrikler 10 numara. Senin sevincin hepimizin gururu. Tarih yazmaya devam et” ifadelerini kullandı.

        Öte yandan futbol tarihinde en çok gol atan isimler konusundaki tartışmalar sürüyor. Brezilyalı efsane Pelé'nin kariyerindeki toplam gol sayısı konusunda farklı kaynaklar farklı veriler sunarken, bazı futbol tarihçileri bu sayının 1000’in üzerinde olduğunu, bazıları ise yaklaşık 650 gol seviyesinde kaldığını belirtiyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
