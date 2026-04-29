        Haberler Gündem Güncel Lisansüstü öğrencilere ek süre | Son dakika haberleri

        Lisansüstü öğrencilere ek süre

        Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) tüm üniversitelere, doğum yapan lisansüstü öğrencilerin ek süre işlemlerine ilişkin yazı gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 19:17 Güncelleme:
        Lisansüstü öğrencilere ek süre

        Yazıda, 6 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 2'nci maddesi ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 35'inci maddesine eklenen 9'uncu fıkrada yer alan "Doğum yapan lisansüstü kadın öğrencilere talepleri halinde doğum sonrası iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu süreler azami süreden sayılmaz." hükmü anımsatıldı.

        Çeşitli üniversite rektörlüklerinin, söz konusu hükmün uygulanmasına ilişkin görüş talep eden yazılarının, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22 Nisan tarihli toplantısında incelendiği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

        "Yönetmelik yayımından önce doğum yapan ve öğrenciliği devam eden öğrencilerin anılan Yönetmelik hükmünden yararlanabilecekleri, kayıt tarihi itibarıyla doğum yapan lisansüstü öğrencilerin öğrencilik süresi içinde süre şartı olmadan ek süre talebinde bulunabilecekleri, doğum sonrası iki dönem kayıt donduran öğrencilerin, kayıt dondurma tarihinin bitiminde talep etmeleri halinde söz konusu Yönetmelik hükmü kapsamında iki dönem ek süre talebinde bulunabilecekleri, yüksek lisans, doktora programlarında kayıtlı ve tez düzeltme sürecindeki öğrencilerin doğum yapmaları halinde söz konusu Yönetmelik hükmünden yararlanabilecekleri, öğrencilik süresi içinde birden fazla doğum yapan lisansüstü öğrencilerin her doğum için ikişer dönem ek süre talebinde bulunabilecekleri (Yönetmelik değişikliğinden önce birden fazla doğum yapan öğrencilerin de her doğum için ikişer dönem ek süre talebinde bulunabilecekleri) uygun görülmüştür."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 28 Nisan 2026 (İran ABD Füzelerini Kopyalayabilir Mi?)

        60 Yıllık uçak ABD üssünü nasıl vurdu? ABD üslerini neden koruyamadı? Eski silah yeni savunmayı aşabilir mi? İran ABD füzelerini kopyalayabilir mi? Silahlı insansız araç çağı mı başladı? HT 360'da Dilek Gül sordu; Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin ve Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan an...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        İzmir'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"