04 Temmuz tarihinde başlayan LGS lise tercihleri 20 Temmuz 2022 tarihinde sona ermişti. 25 Temmuz itibarıyla açıklanan lise tercih sonuçlarının ardından öğrenciler büyük bir merakla hangi okula gideceğini öğrendi. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla gözler kayıt tarihlerine çevrildi. Öğrenciler ve veliler kayıt işlemleri için hangi belgelerin gerekli olduğunu merak ediyor. İşte lise kayıtları için gerekli belgeler...