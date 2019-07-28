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Lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor? LGS Lise nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından lise nakil işlemleri için bekleyiş başladı. LGS nakil işlemleri ile öğrenciler istedikleri okula yerleşebilecekler. Peki, LGS lise nakil işlemleri ne zaman başlayacak? Lise nakil başvurusu nasıl yapılacak? Ayrıntılar haberimizde...

Lise nakil işlemleri

Lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor? Lise nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılıyor? Şeklindeki sorular öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. LGS nakil işlemleri ile öğrenciler istedikleri okula yerleşebilecekler. İşte Lise nakil işlemleriyle ilgili detaylar haberimizde...

LİSE NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

MERKEZİ SINAV PUANI DAĞILIMLARI

Yerleşen öğrencilerden merkezi sınav puanı 100-199 aralığında olanların oranı yüzde 0,2, 200-299 aralığındakilerin yüzde 7, 300-399 aralığındakilerin yüzde 28,90 ve 400-500 aralığındakilerin oranı da yüzde 63,90 oldu.

Öğrencilerin, 430-439 ve 440-449 puan aralıklarında bulunma oranlarının görece birbirine yakın ve yüzde 8'in üzerinde olduğu belirlendi. Dağılımda yoğunluğun en fazla bulunduğu puan aralığı ise 440-449 oldu.

OKUL TÜRÜNE GÖRE TERCİH DAĞILIMLARI

Merkezi yerleşenlerin okul türüne göre tercihleri incelendiğinde, öğrencilerin yüzde 46,2'si fen liselerini birinci tercihine yazarken, yüzde 29,1'i Anadolu, yüzde 10,9'u da mesleki ve teknik Anadolu liselerini tercih etti.

Merkezi sınavla yerleşenlerin 2, 3, 4 ve 5'inci tercihlerinin Anadolu liselerinde yoğunlaştığı görüldü. Bu tercihlerde fen liselerinin yazılma oranı Anadolu liselerinin gerisinde kaldı.

Öğrencilerin yüzde 5,8'i yalnızca 1 tercih yaparken, yüzde 49'u en fazla 4 tercihte bulundu.

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