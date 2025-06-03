LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2 - 16 Nisan tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden başvuruların ardından, LGS sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih lise adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "2025 LGS ne zaman? LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı?" İşte 2025 LGS sınav yerleri giriş belgesinin yayımlanacağı tarih...
LGS için geri sayım başladı. Belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlayan öğrenciler, LGS sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi gündemine aldı. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan LGS, sözel alan sorularında süre 75 dakika, sayısal alan sorularında ise 80 dakika olacak. Peki, "Liselere Geçiş Sistemi LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?" İşte detaylar...
LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
YKS sınav giriş belgesi 4 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda ilan edilecek. Belgeler, okul müdürlüklerince onaylandıktan sonra öğrencilere verilecek.
Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 15 Haziran'da yapılacak merkezi sınav, 2 oturum şeklinde uygulanacak.
Sözel oturum saat 09.30'da, sayısal oturum 11.30'da başlayacak. Sözel alanda öğrencilere 50 soru yöneltilecek ve 75 dakika süre tanınacak. Sayısal alanda 40 soru için 80 dakika süre verilecek.
LGS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR VE TOPLAM KAÇ SORU VAR?
Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Sözel oturum, saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.
Liselere Geçiş Sistemi uygulaması 15 Haziran Pazar günü iki oturumda yapılacak. İlk oturum 09:30'da başlayacak, 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.
Sınavın ikinci oturumu 11:30'da başlayacak, 40 soru yer alacak ve 80 dakika verilecek.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak.
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.