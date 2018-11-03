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Liseli Buğra son yolculuğuna uğurlandı

Giresun'da okulda arkadaşları ile şakalaşırken göğsüne aldığı darbe ile hayatını kaybeden lise öğrencisi Buğra Kaan Şen memleketi Trabzon'un Arsin ilçesinde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Anne Hatice Şen cenazede sinir krizleri geçirirken, oğlunun arkadaşlarına sarılarak "Bunlar oğlumun kuzuları, en son size ne söyledi" diyerek gözyaşı döktü.

03.11.2018 - 14:52 | Güncelleme: İHA

Giresun Lisesi 11/C sınıfı öğrencisi Buğra Kaan Şen (16), sınıftaki kız arkadaşlarından T.D ile şakalaştığı esnada göğsüne aldığı darbe ile yerde kaldı. Olayın ardından sınıfta bulunan arkadaşları ve öğretmeni ilk müdahalesi ile boğazına kaçan dili çıkartıldı. 112 ekiplerine haber verilmesinin ardından okula gelen sağlık ekibi Şen’e müdahale etti. Yapılan müdahale ile kalbi yeniden çalıştırılan Şen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, şaka sonucu hayatını kaybeden Şen için bugün memleketi Trabzon'un Arsin ilçesinde öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Yeni mahalledeki camide kılınan cenaze namazına Giresun'da polis olarak görev yapan babası Suat Şen, Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Giresun Emniyet Müdürlüğü'ndeki meslektaşları, Buğra'nın Giresun Lisesi'nden sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve yakınları katıldı.



Anne Hatice Şen cenazede sinir krizleri geçirirken, oğlunun arkadaşlarına sarılarak "Bunlar oğlumun kuzuları, en son size ne söyledi" diyerek gözyaşı döktü. Arkadaşları da gözyaşları içinde Buğra'yı son yolculuğuna uğurlarken, cenazesi aynı yerdeki Yeni Mahalle'deki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 3 dakika önce
    saolaun akpartili arkadaşlar yanlız birakmado bizleri
  • Misafir 6 dakika önce
    Allah kimsenin başına vermesin. Rabbim düşmanımı bile evladı ile sınamasın....
  • Misafir 7 dakika önce
    TAKDIRI ILAHI. ALLAH RAHMET EYLESIN.
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