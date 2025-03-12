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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Liverpool: 0 - PSG: 1 (Penaltılar: 1-4) | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Liverpool: 0 - PSG: 1 (Penaltılar: 1-4) | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Liverpool, sahasında PSG ile kozlarını paylaştı. Fransız temsilcisi, Liverpool'u penaltılar sonucu eledi ve çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 01:53 Güncelleme: 12.03.2025 - 01:53
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        PSG, Liverpool'u Anfield'da eledi!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

        PSG, karşılaşmanın 12. dakikasında Ousmane Dembele ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve mücadelenin 90 dakikalık bölümü PSG'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

        İlk maçtaki 1-0'lık Liverpool üstünlüğü ile uzatma dakikalarına geçildi. Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve karşılaşma penaltılara gitti.

        PSG, penaltılarda Liverpool'a 4-1 üstünlük sağladı ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

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