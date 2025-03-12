Liverpool: 0 - PSG: 1 (Penaltılar: 1-4) | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Liverpool, sahasında PSG ile kozlarını paylaştı. Fransız temsilcisi, Liverpool'u penaltılar sonucu eledi ve çeyrek finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.
PSG, karşılaşmanın 12. dakikasında Ousmane Dembele ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve mücadelenin 90 dakikalık bölümü PSG'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
İlk maçtaki 1-0'lık Liverpool üstünlüğü ile uzatma dakikalarına geçildi. Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve karşılaşma penaltılara gitti.
PSG, penaltılarda Liverpool'a 4-1 üstünlük sağladı ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.