        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool: 1 - Manchester City: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Liverpool: 1 - Manchester City: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'de 25. hafta maçında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Deplasmanda geriye düşen Manchester City maçı 2-1 kazandı.

        Giriş: 08.02.2026 - 21:42 Güncelleme: 08.02.2026 - 21:42
        Manchester City, Liverpool'u Anfield'da devirdi!
        İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Liverpool'un konuğu Manchester City oldu. Anfield'da oynanan mücadelede Manchester City sahadan 2-1 galip ayrıldı.

        Liverpool'un golünü 75. dakikada Szoboszlai, uzaklardan kullandığı serbest vuruşla kaydederken City'de Bernardo Silva, 84. dakikada karşılaşmaya dengeyi getirdi. 90+3'te penaltı kazanan Manchester City'de topun başına geçen Haaland maçın skorunu belirledi.

        Öte yandan Liverpool'da Dominik Szoboszlai 90+10.dakikada bariz gol şansını engellemekten kırmızı kart gördü.

        Bu sonuçla Arne Slot'un öğrencileri ligde 39 puanda kalırken Pep Guardiola'nın öğrencileri 50 puan oldu.

        Premier Lig'in sonraki haftasında Liverpool deplasmanda Sunderland'le karşılaşacak. Manchester City ise Fulham'ı ağırlayacak.

