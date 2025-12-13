Habertürk
        Liverpool: 2 - Brighton: 0 | MAÇ SONUCU (Salah tarihe geçti, Liverpool kazandı) - Futbol Haberleri

        Liverpool: 2 - Brighton: 0 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 19:59 Güncelleme: 13.12.2025 - 19:59
        Salah tarihe geçti, Liverpool kazandı!
        İngiltere Premier Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Liverpool ile Brighton kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 1. ve 60. dakikalarda Hugo Ekitike kaydetti.

        Konuk ekipte forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

        SALAH TARİHE GEÇTİ!

        Mohamed Salah, 26. dakikada sakatlanan Joe Gomez'in yerine dahil oldu ve 2. golün asisti yaptı. Bu skor katkısıyla birlikte Mısırlı yıldız, Frank Lampard'ı geçerek Premier Lig tarihinde en çok gol katkısı yapan 3. oyuncu oldu.

        1) Alan Shearer - 324

        2) Wayne Rooney - 311

        3) Mohamed Salah - 280

        4) Frank Lampard - 279

        Bu sonucun ardından Liverpool 26 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Brighton ise 23 puanda kaldı.

        Ligin 17. haftasında Liverpool deplasmanda Tottenham'a konuk olacak. Brighton ise sahasında Sunderland'ı ağırlayacak.

