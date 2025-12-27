Liverpool: 2 - Wolves: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 18. haftasında Liverpool, evinde Wolves'i 2-1 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkardı. Ryan Gravenberch ve Florian Wirtz'in golleriyle kazanan Liverpool, puanını 32'ye yükseltti. Sonuncu sıradaki Wolves ise haftayı 2 puanla tamamladı.
İngiltere Premier Ligi'nin 18. haftasında Liverpool, Wolverhampton'u ağırladı. Anfield'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Liverpool oldu.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 41'de Ryan Gravenberch ve 42'de Florian Wirtz'ten geldi.
Wolves'in tek golünü ise 51'de Santiago Bueno attı.
Liverpool'un ikinci golünü atan Alman futbolcu Florian Wirtz, 23. maçında Liverpool kariyerindeki ilk golünü atmış oldu.
Premier Lig'de üst üste 3. galibiyetini alan Liverpool, yenilmezlik serisini de 6 maça çıkardı.
Bu sonuçla birlikte Liverpool ligdeki puanını 32'ye yükseltirken Wolves, 2 puanda kaldı.
Liverpool, Premier Lig'de gelecek hafta Leeds United'ı ağırlayacak. Wolverhampton ise Manchester United deplasmanında puan arayacak.