        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool: 2 - Wolves: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Liverpool: 2 - Wolves: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 18. haftasında Liverpool, evinde Wolves'i 2-1 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkardı. Ryan Gravenberch ve Florian Wirtz'in golleriyle kazanan Liverpool, puanını 32'ye yükseltti. Sonuncu sıradaki Wolves ise haftayı 2 puanla tamamladı.

        Giriş: 27.12.2025 - 20:11 Güncelleme: 27.12.2025 - 20:11
        Liverpool, galibiyet serisini sürdürdü!
        İngiltere Premier Ligi'nin 18. haftasında Liverpool, Wolverhampton'u ağırladı. Anfield'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Liverpool oldu.

        Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 41'de Ryan Gravenberch ve 42'de Florian Wirtz'ten geldi.

        Wolves'in tek golünü ise 51'de Santiago Bueno attı.

        Liverpool'un ikinci golünü atan Alman futbolcu Florian Wirtz, 23. maçında Liverpool kariyerindeki ilk golünü atmış oldu.

        Premier Lig'de üst üste 3. galibiyetini alan Liverpool, yenilmezlik serisini de 6 maça çıkardı.

        Bu sonuçla birlikte Liverpool ligdeki puanını 32'ye yükseltirken Wolves, 2 puanda kaldı.

        Liverpool, Premier Lig'de gelecek hafta Leeds United'ı ağırlayacak. Wolverhampton ise Manchester United deplasmanında puan arayacak.

        Bakan Ersoy: Milli formayı giymek gibi

        Türkiye'nin küresel tanıtımında dijital anlatı gücünü merkeze alan yeni bir yaklaşım hayata geçiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geliştirilen mini dizi temelli tanıtım stratejisi, Türkiye&

