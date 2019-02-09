Liverpool, Premier Lig'in 26. haftasında Bournemouth'u ağırladı.

Dakikalar 24'ü gösterdiğinde James Milner'ın asistini boş geçmeyen Sadio Mane skoru 1-0'a getirdi.

İlk golün üzerinden 10 dakika geçtikten sonra bu kez Georginio Wijnaldum sahne aldı. Andrew Robertson'ın hazırladığı pozisyonda rakip fileleri havalandıran Hollandalı yıldız farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken Liverpool ikinci yarıya da hızlı başladı. 48. dakikada Roberto Firmino hazırladı, Mohamed Salah farkı 3'e çıkardı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Liverpool sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 65'e yükselti. Ev sahibi ekip bu sonucun ardından liderlik koltuğunu Manchester City'den geri aldı. Bournemouth ise haftayı 33 puanla kapadı.