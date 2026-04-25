Liverpool: 3 - Crystal Palace: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 34. haftasında Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 3-1 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkardı. Alexander Isak, Andrew Robertson ile Florian Wirtz'in golleriyle üst üste 3. galibiyetini alan ve puanını 58'e yükselten Liverpool, 58 puanlı Aston Villa'yı averajda geride bırakarak 4. sıraya tırmandı. Crystal Palace ise haftayı 43 puanla tamamladı.
Giriş: 25 Nisan 2026 - 21:08
İngiltere Premier Ligi'nin 34. haftasında Liverpool, Crystal Palace'ı ağırladı. Anfield'ta oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Liverpool oldu.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 35'te Alexander Isak, 40'da Andrew Robertson ve 71. dakikada Daniel Munoz attı. Crystal Palace'ın tek golünü ise 31. dakikada Daniel Munoz kaydetti.
Bu sonuçla beraber üst üste 3. kez galip gelerek puanını 58'e çıkaran Liverpool, averajda Aston Villa'nın önüne geçerek 4. sıraya yükseldi. Crystal Palace ise haftayı 43 puanla 13. sırada tamamladı.
İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Liverpool, Manchester United'a konuk olacak. Crystal Palace, Bournemouth ile deplasmanda karşılaşacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ