Liverpool ile Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiltere'de karşı karşıya geliyor. İki takım arasındaki ilk karşılaşmayı Atletico Madrid, 1-0'lık üstünlükle tamamlamış ve Anfield Road'a avantajlı gelmişti. Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, Diego Simeone'nin savunmasını aşarak çeyrek finale yükselmenin peşinde! Atletico Madrid ise Devler Ligi'nde yeniden yarı finalin ötesini görmek istiyor!

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LIVERPOOL - ATLETICO MADRID

SAAT: 23.OO

HAKEM: Danny Makkeile

STAT: Anfield Road

YAYIN: beIN SPORTS 2

Liverpool, konuğu Atletico Madrid'e evinde hiç boyun eğmedi. Klopp ve öğrencileri, İspanyol temsilcisini ağırladığı iki maçın birini kazanırken birinde ise beraberlik koparmayı başardı. Avrupa kupalarındaki son 13 İngiltere deplasmanının yedisinden beraberlikle ayrılan Atletico Madrid, 2 galibiyet alırken 4 maçta ise ayrıldı. Simeone ve öğrencileri, Nisan 2010'dan sonra çıktığı son dört maçta ise rakiplerine mağlup olmadı ve 1 galibiyet 3 beraberlik elde etti. Atletico, İngiltere'de en son yine Liverpool'a 2-1'lik skorla yenilmişti.

Liverpool, ilk maçını deplasmanda kaybettiği son iki Şampiyonlar Ligi eleme turunda yoluna devam etmeyi başardı. Kırmızı-beyazlılar, 2006-07'de Chelsea, 2018-19'da ise Barcelona'yı rakiplerini kupanın dışına itmeyi başarmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı kazandığı son beş eleme turunun dördünde rakibini turnuva dışına iten Atletico Madrid ise sadece geçen sezon son 16 turunda Juventus'a elendi. Geçen sezon ilk maçtan 2-0'lık üstünlükle ayrılan Diego Simeone ve öğrencileri Torino'daki mücadelede Cristiano Ronaldo'ya engel olamamış ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

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Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, İngiliz ekibinin başında çıktığı 15 Şampiyonlar Ligi iç saha maçında mağlubiyet almayarak 11 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Alman çalıştırıcının sahasında aldığı son iki yenilgi Borussia Dortmund ile son 16 turunda geldi. Klopp, 2013-14'te 2-1'lik skorla Zenit'e, 2014-15'te ise 3-0'lık skorla Juventus'a yenilmişti.

İLK MAÇTA NELER OLMUŞTU?

Maça hızlı başlayan Atletico Madrid 4. dakikada kullandığı köşe vuruşunda golü buldu! Rakip ceza sahasında sadece 4 kişyile yer alan İspanyol temsilcisinde Saul Niguez, kaleye yakın mesafede topla buluştu ve skoru 1-0'a getiren golü kaydetti. Mücadelenin 40. dakikasında sarı kart gören Sadio Mane, 45. dakikada Vrsaljko ile girdiği ikili mücadelede rakibine dirsekle temasta bulundu. Hakem Szymon Marciniak bu pozisyonda Mane'yi uyarmakla yetindi. Jürgen Klopp ise öğrencisini ikinci yarı başlamadan oyundan aldı.

52. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mohamed Salah, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı ancak top dışarı çıktı. Atletico Madrid 71. dakikada gole çok yaklaştı. Ceza sahsının dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu çeken Renan Lodi sonuç alamadı. Mücadelenin 88. dakikasında Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, hakemlere itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

NASIL GELDİLER?

Atletico Madrid, Juventus, Leverkusen ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu D Grubu'nu ikinci sırada tamamladı. Diego Simeone'nin öğrencileri bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puan topladı ve Juventus'un ardından 2. sırada kaldı.

Devler Ligi'ne 2-2'lik Juventus beraberliğiyle başlayan Atletico, ikinci hafta mücadelesinde Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu. İspanyol temsilcisi Joao Felix ve Thomas'ın golleriyle sahadan 3 puanla ayrıldı. Atletico Madrid, üçüncü maçında ise Bayer Leverkusen'i Alvaro Morata'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Dördüncü maçında yine Leverkusen'le karşılaşan Atletico, Thomas Partey'in kendi kalesine ve Kevin Volland'ın golüne engel olamayınca sahadan puansız ayrıldı ve ilk mağlubiyetini aldı. Gruptaki 5. maçta Juventus'a deplasmanda 1-0 mağlup olan İspanyol ekibi, son maçında Lokomotiv Moskova'yı 2-0'la geçti.

Premier Lig'de yoluna namağlup devam eden son şampiyon Liverpool ise Napoli, Salzburg ve Genk'le E Grubu'nda mücadele etti. Klopp'un öğrencileri 6 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek 13 puanla bir üst tura lider çıktı.

Devler Ligi'ne Napoli'ye 2-0 mağlup olarak başlayan Liverpool, ikinci maçında ise Red Bull Salzburg'u evinde 4-3 mağlup etti. Üçüncü hafta karşılaşmasında Genk'i deplasmanda 4-1'le geçen Liverpool, dördüncü maçında yine Genk'i evinde 2-1 mağlup etti. Napoli ile evinde 1-1 berabere kalan Liverpool, son hafta mücadelesinde Salzburg'u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.