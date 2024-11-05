Liverpool- Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında İngiliz devi Liverpool, Alman ekibi Bayer Leverkusen'i konuk ediyor. Arne Slot yönetiminde çıktığı üç Şampiyonlar Ligi maçı da kazanan Liverpool galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Öte yandan oynadığı üç karşılaşmanın ikisini kazanan Bayer Leverkusen bir kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Peki, Liverpool- Bayer Leverkusen maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Habertürk Giriş: 05.11.2024 - 12:00 Güncelleme: 05.11.2024 - 12:00 facebook

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