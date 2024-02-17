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        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool, Brentford'u deplasmanda dağıttı! - Futbol Haberleri

        Liverpool, Brentford'u deplasmanda dağıttı!

        Lider Liverpool, Brentford deplasmanında farklı kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 17:53 Güncelleme: 17.02.2024 - 17:53
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        Liverpool, Brentford'u dağıttı!
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        İngiltere Premier Lig lideri Liverpool, deplasmanda Brentford'u 4-1 mağlup etti.

        Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlanan Mısırlı Muhammed Salah'ın bir gol ve asistle sahalara döndüğü maçta Liverpool'a farkı Darwin Nunez, Alexis Mac Allister ve Cody Gakpo getirdi.

        Brentford'un tek golünü ise Ivan Toney kaydetti.

        Liverpool bu galibiyetin ardından puanını 57'ye çıkarırken, Premier Lig'de 100. maçını oynayan ev sahibi ekip 25 puanda kaldı.

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