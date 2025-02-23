Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Liverpool, City'i dağıttı: Zirvede yalnız kaldı! - Futbol Haberleri

        Liverpool, City'i dağıttı: Zirvede yalnız kaldı!

        İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool, deplasmanda Manchester City'yi 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 22:27 Güncelleme: 23.02.2025 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Liverpool, City'i dağıttı!
        ABONE OL

        İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool, deplasmanda Manchester City'yi 2-0 mağlup etti.

        Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Muhammed Salah ve 37. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.

        Bu sezon Liverpool formasıyla 38. resmi maçına çıkan Muhammed Salah, 1 gol 1 asistle tamamladığı açın ardından bu sezonki 51. gol katkısını yapmış oldu. (30 gol 21 asist)

        Öte yandan Manchester City'de yıldız oyuncu Erling Haaland, sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

        Bu sonuçla birlikte ligde 64 puana ulaşan Liverpool, en yakın takipçisi Arsenal ile arasındaki puan farkını 11'e yükselterek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

        Manchester City ise 44 puanla 4. sırada kaldı.

        Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool evinde Newcastle United'ı ağırlarken, Manchester City deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        Almanya seçim sonuçları açıklandı
        Almanya seçim sonuçları açıklandı
        Vatikan: Papa'nın durumu kritik
        Vatikan: Papa'nın durumu kritik
        Borsa İstanbul'daki düşüşe soruşturma
        Borsa İstanbul'daki düşüşe soruşturma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!
        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!