Liverpool'da 3 yıldız ayrılığı kapıda: Salah, Alexander-Arnold, van Dijk
Premier Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda bulunan Liverpool'da 3 yıldız ismin sezon sonunda ayrılığı gündemde. Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah ve Virgil van Dijk henüz İngiliz deviyle sözleşmesinin yenilemedi
İngiltere Premier League devi Liverpool'dan ayrılmayı kafasına koyan ve sözleşmesinde son aylara giren 3 yıldız futbolcuyu duyurdular.
Fichajes'te yer alan habere göre; Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah ve Virgil van Dijk, sezon sonunda kulüpten ayrılma kararı aldı.
Alexander-Arnold'un serbest oyuncu olarak Real Madrid'e katılması beklenirken, Salah ve Van Dijk için Suudi Arabistan daha cazip bir adres olarak görülüyor.
Liverpool'un son kez oyunculardan bonservis bedeli kazanabilmek için yeni sözleşme imzalama teklifinde bulunacağı aktarıldı.