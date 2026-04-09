Liverpool'da Andrew Robertson, sezon sonunda ayrılıyor

İngiltere Premier Ligi'nin 5. sırasında yer alan Liverpool, sol bek oyuncusu Andrew Robertson'un sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

Daha önce Salah ile sözleşme uzatılmayacağını açıklayan Liverpool, bu kez Robertson ile yeni sözleşme imzalamayacaklarını duyurdu.

Premier Lig devinin yaptığı açıklamada, ''Andy Robertson'ın Kırmızılar kariyerini mevcut sezonun sonunda sonlandıracağını doğrulayabiliriz. Bunu bir Liverpool efsanesi olarak yapacak'' ifadelerini kullandı.

İskoç oyuncu Liverpool forması ile 373 maçta 13 gol 67 asistlik performans sergiledi.