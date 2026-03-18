        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 1-0 kazandığı Liverpool karşısında iyi bir skor alarak adını Devler Ligi'nin en iyi 8 takımı arasına yazdırmak istiyor. Büyük bir heyecanla beklenen Liverpool-Galatasaray maçı canlı olarak TRT 1'den yayınlanacak. Futbolseverler TRT 1 canlı maç izle ekranı aracılığıyla Liverpool-Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesini şifresiz ve full HD izleyebilecekler. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile Liverpool-Galatasaray maçı izle...

        Giriş: 18.03.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Liverpool-Galatasaray maçı canlı izle

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu rövanş maçında İngiliz devi Liverpool’a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, deplasmandan iyi sonuçla ayrılarak adını Devler Ligi'nde 7. kez çeyrek finale yazdırmak istiyor. ‘’Liverpool-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?’’ soruları yanıt buldu. Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev maç canlı, şifresiz ve full HD olarak TRT 1’den yayınlanacak. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesini takip etmek isteyenler TRT 1 canlı yayın izle ekranı araştırmalarına başlandı. İşte, TRT 1 canlı izle ekranı, frekans ayarları ve uydu bilgileri ile Şampiyonlar Ligi Liverpool-Galatasaray maçı izle…

        LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak.

        Liverpool-Galatasaray maçı, 18 Mart 2026 Çarşamba günü (bugün) TSİ 23.00'te başlayacak.

        LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Anfield Stadı'nda oynanacak maç, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Mücadele ayrıca Tabii platformundan da izlenebilecek.

        Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

        LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11’LER

        Liverpool: Mamardashvili, Fripong, Konata, van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış Alper, Sara, Noa Lang, Osimhen.

        LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE KANALI

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla Liverpool-Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        TRT 1 FREKANS AYARLARI

        Ortam: Türksat 4A Uydusu (42°E)

        Platform: Türksat

        Yayın Türü: HD

        Kapsama: Türkiye-Orta Asya

        Frekans (Mhz): 11958

        SR: 27500

        FC: 5/6

        Paket: TRT Paketi

        Ortam: Türksat 3A Uydusu (42°E)

        Platform: Türksat

        Yayın Türü: SD

        Kapsama: Türkiye-Orta Asya

        Frekans (Mhz): 11096

        SR: 30000

        FC: 5/6

        Paket: TRT Paketi

        Digiturk SD: Kanal 23

        Digiturk HD: Kanal 323

        D-Smart SD: Kanal 426

        D-Smart HD: Kanal 26

        Dijital Kablo - Kablo TV SD: Kanal 900

        Dijital Kablo - Kablo TV HD: Kanal 22

