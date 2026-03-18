UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu rövanş maçında İngiliz devi Liverpool’a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, deplasmandan iyi sonuçla ayrılarak adını Devler Ligi'nde 7. kez çeyrek finale yazdırmak istiyor. ‘’Liverpool-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?’’ soruları yanıt buldu. Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev maç canlı, şifresiz ve full HD olarak TRT 1’den yayınlanacak. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesini takip etmek isteyenler TRT 1 canlı yayın izle ekranı araştırmalarına başlandı. İşte, TRT 1 canlı izle ekranı, frekans ayarları ve uydu bilgileri ile Şampiyonlar Ligi Liverpool-Galatasaray maçı izle…

LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak.

Liverpool-Galatasaray maçı, 18 Mart 2026 Çarşamba günü (bugün) TSİ 23.00'te başlayacak.

LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Anfield Stadı'nda oynanacak maç, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Mücadele ayrıca Tabii platformundan da izlenebilecek.

Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11’LER

Liverpool: Mamardashvili, Fripong, Konata, van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış Alper, Sara, Noa Lang, Osimhen.

LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE KANALI

Aşağıda yer alan link aracılığıyla Liverpool-Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

TRT 1 FREKANS AYARLARI

Ortam: Türksat 4A Uydusu (42°E)

Platform: Türksat

Yayın Türü: HD

Kapsama: Türkiye-Orta Asya

Frekans (Mhz): 11958

SR: 27500

FC: 5/6

Paket: TRT Paketi

Ortam: Türksat 3A Uydusu (42°E)

Platform: Türksat

Yayın Türü: SD

Kapsama: Türkiye-Orta Asya

Frekans (Mhz): 11096

SR: 30000

FC: 5/6

Paket: TRT Paketi

Digiturk SD: Kanal 23

Digiturk HD: Kanal 323

D-Smart SD: Kanal 426

D-Smart HD: Kanal 26

Dijital Kablo - Kablo TV SD: Kanal 900

Dijital Kablo - Kablo TV HD: Kanal 22