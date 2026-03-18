Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 1-0 kazandığı Liverpool karşısında iyi bir skor alarak adını Devler Ligi'nin en iyi 8 takımı arasına yazdırmak istiyor. Büyük bir heyecanla beklenen Liverpool-Galatasaray maçı canlı olarak TRT 1'den yayınlanacak. Futbolseverler TRT 1 canlı maç izle ekranı aracılığıyla Liverpool-Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesini şifresiz ve full HD izleyebilecekler. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile Liverpool-Galatasaray maçı izle...
LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak.
Liverpool-Galatasaray maçı, 18 Mart 2026 Çarşamba günü (bugün) TSİ 23.00'te başlayacak.
LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Anfield Stadı'nda oynanacak maç, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Mücadele ayrıca Tabii platformundan da izlenebilecek.
Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.
LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11’LER
Liverpool: Mamardashvili, Fripong, Konata, van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış Alper, Sara, Noa Lang, Osimhen.
LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE KANALI
TRT 1 FREKANS AYARLARI
Ortam: Türksat 4A Uydusu (42°E)
Platform: Türksat
Yayın Türü: HD
Kapsama: Türkiye-Orta Asya
Frekans (Mhz): 11958
SR: 27500
FC: 5/6
Paket: TRT Paketi
Ortam: Türksat 3A Uydusu (42°E)
Platform: Türksat
Yayın Türü: SD
Kapsama: Türkiye-Orta Asya
Frekans (Mhz): 11096
SR: 30000
FC: 5/6
Paket: TRT Paketi
Digiturk SD: Kanal 23
Digiturk HD: Kanal 323
D-Smart SD: Kanal 426
D-Smart HD: Kanal 26
Dijital Kablo - Kablo TV SD: Kanal 900
Dijital Kablo - Kablo TV HD: Kanal 22