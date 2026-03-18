        Liverpool - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve Galatasaray'ın tur ihtimalleri

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Anfield Road'da oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Liverpool - Galatasaray rövanş mücadelesinin başlama saati ve maçın canlı olarak ekranlara geleceği kanal futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Hatırlanacağı gibi sarı kırmızılılar, Rams Park'ta oynanan ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Peki, Liverpool - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve Galatasaray'ın tur ihtimalleri...

        Giriş: 18.03.2026 - 21:58 Güncelleme:
        Liverpool - Galatasaray rövanş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul'da oynanan ilk maçı kazanan sarı-kırmızılılar, çeyrek final yolunda büyük bir avantaj elde etti. Galatasaray her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıran taraf olacak. Galatasaray, turu geçmesi durumunda ise Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint-Germain ile eşleşecek. Mücadeleyi televizyondan izleyecek olan sporseverler, Liverpool - Galatasaray maçının yayıncı kuruluşunu gündemine aldı. Peki, Liverpool - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Liverpool - Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray nasıl tur atlar? İşte detaylar...

        LİVERPOOL- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Liverpool – Galatasaray rövanş maçı 18 Mart Çarşamba bu akşam saat 23.00'te oynanacak.

        LİVERPOOL- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Anfield Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

        Bu skorla birlikte Galatasaray;

        Her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak

        1 farklı mağlubiyetlerde de ise maç uzatmalara gidecek

        Liverpool’un turu geçmesi için en az 2 farklı galibiyet alması gerekecek

        TURU GEÇERSE RAKİBİ PSG

        Galatasaray son 16 turunu geçmesi durumunda, Paris Saint Germain ile çeyrek finalde karşılaşacak.

        BU SEZON 3. RANDEVU

        Galatasaray, bu sezon Liverpool ile üçüncü kez karşılaşacak.

        Lig etabının ikinci haftasında karşılaştığı İngiliz temsilcisini 1-0'lık skorla yenen sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçına son 16 turunda çıktı. Galatasaray, bu mücadeleyi de aynı skorla kazanarak rövanş öncesinde avantaj elde etti.

        Galatasaray, güçlü rakibini bir kez daha mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırabilmek için ter dökecek.

        İŞTE 11'LER

        Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike

        Galatasaray Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Sallai, Osimhen

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
