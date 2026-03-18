Liverpool - Galatasaray rövanş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul'da oynanan ilk maçı kazanan sarı-kırmızılılar, çeyrek final yolunda büyük bir avantaj elde etti. Galatasaray her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıran taraf olacak. Galatasaray, turu geçmesi durumunda ise Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint-Germain ile eşleşecek. Mücadeleyi televizyondan izleyecek olan sporseverler, Liverpool - Galatasaray maçının yayıncı kuruluşunu gündemine aldı. Peki, Liverpool - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Liverpool - Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray nasıl tur atlar? İşte detaylar...