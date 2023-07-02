Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol İngiltere
ABONE OL

Liverpool, Leipzig'den Dominik Szoboszlai'yi kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Almanya'nın Leipzig takımından Macar milli futbolcu Dominik Szoboszlai'yi transfer etti.

Liverpool, Leipzig'den Dominik Szoboszlai'yi kadrosuna kattı
AA

Liverpool Kulübü, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Szoboszlai ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, 70 milyon avro serbest kalma bedeliyle transfer edilen Szoboszlai'nin 5 yıllık kontrata imza attığı öne sürüldü.

Avusturya'nın Liefering ve Salzburg takımlarında oynayan Szoboszlai, 2021'de Leipzig'e transfer oldu. Son iki sezonda Almanya Kupası zaferi yaşadığı Leipzig'de 91 maça çıkan genç futbolcu, 20 gol ve 22 asistlik katkı sağladı. Orta saha ve kanatlarda görev yapan Szoboszlai, Macaristan Milli Takımı'nda ise 32 maçta 7 gol kaydetti.

Daha önce Brighton'dan Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister'i renklerine bağlayan Liverpool, yeni sezon öncesi ikinci transferini gerçekleştirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe, Ryan Kent transferini resmen açıkladı!
FUTBOL Fenerbahçe'de Ryan Kent resmen açıklandı!
Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe için kaleci açıklaması: Ne Altay, ne de İrfan Can... - Son dakika FB transfer
FUTBOL Altay'la da İrfan'la da olmaz kaleci şart!
Galatasaray transferde atağa kalkıyor! Parades, Angelino ve Icardi'de son durum... - GS transfer haberleri
FUTBOL Galatasaray'ın transfer gündemi!
Beşiktaş'ta Romain Saiss'e sürpriz transfer teklifi! Benzema ve Kante'nin takımına gidebilir... - Son dakika BJK transfer haberleri
FUTBOL Saiss'e sürpriz talip!
Real Madrid, Arda Güler transferinde Roberto Carlos'u devreye soktu! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
FUTBOL Roberto Carlos devreye girecek!
Fenerbahçe'de 3 ayrılık: Resmen açıklandı!
FUTBOL Fenerbahçe'de 3 ayrılık!
İtalyanlar duyurdu: Beşiktaş için Ante Rebic iddiası!
FUTBOL Beşiktaş için Rebic iddiası!
Resmen açıklandı: Braga'dan Pendikspor'a transfer!
FUTBOL Braga'dan Pendikspor'a transfer!
Hull City, Corendon Summer Tour 2023 hazırlık kampı için İstanbula geldi
FUTBOL Hull City, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe idmanını Başkan Ali Koç ve yöneticiler de izledi
FUTBOL Koç ve yöneticiler idmanı izledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.