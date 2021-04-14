Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bu akşam başlıyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Liverpool Real Madrid maçı saat 22:00'de başlayacak...
LIVERPOOLREAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçına sahne olacak Liverpool Real Madrid maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Kabak, Phillips, Robertson - Fabinho, Thiago, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané
Real Madrid: Courtois, Varane, Nacho, Vazquez, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vini Jr e Mariano.
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