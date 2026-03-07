Canlı
        Liverpool, Ryan Gravenberch'in sözleşmesini uzattı! - Futbol Haberleri

        Liverpool, Ryan Gravenberch'in sözleşmesini uzattı!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Hollandalı orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch ile yeni sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

        Giriş: 07.03.2026 - 18:36
        Liverpool yıldız isimle sözleşme uzattı

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool, Hollandalı futbolcusu Ryan Gravenberch ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

        İngiliz kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun 3 yıl daha takımda kalacağı bir sözleşmeye imza attığı belirtildi.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool formasıyla 7 maçta sahada yer alan Gravenberch, Premier Lig'de ise 27 maçta 4 gol kaydetti.

