        Liverpool'un transferleri damga vurdu!

        Türk sporunda 2025 yılında yaşanan gelişmelere ilişkin hazırlanan dosya haberin bu bölümünde, futbolda ön plana çıkan transfer gelişmeleri ele alındı.

        Giriş: 30.12.2025 - 11:20 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:20
        Liverpool'un transferleri damga vurdu!
        Alexander Isak, Florian Wirtz ve Hugo Ekitike'yi kadrosuna katan İngiltere ekibi Liverpool, 2025'in en fazla ses getiren transferlerini yaptı.

        Galatasaray'ın Napoli'den transfer ettiği Nijeryalı Victor Osimhen'in imzası ise futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

        İngiltere temsilcileri Arsenal ve Manchester United da 2025'te büyük harcama yapan takımlar arasında yer aldı.

        LIVERPOOL 500 MİLYON AVROYA YAKIN BONSERVİS ÖDEDİ

        Transfermarkt verilerine göre özellikle hücum hattına yaptığı takviyelerle dikkati çeken Liverpool'un kasasından 482,9 milyon avro bonservis bedeli çıktı.

        "Kırmızılar", Newcastle United'dan İsveçli santrfor Isak'ı 145, Bayer Leverkusen'den Alman hücumcu orta saha oyuncusu Wirtz'i 125 ve Eintracht Frankfurt'tan Fransız forvet Ekitike'yi 95 milyon avroya transfer etti.

        Isak, aynı zamanda 2025 yılının en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti.

        Bournemouth'tan Macar Milos Kerkez (46,9 milyon avro), Bayer Leverkusen'den Hollandalı Jeremie Frimpong (40 milyon avro) ve Parma'dan İtalyan Giovanni Leoni (31 milyon avro), Liverpool'un renklerine bağladığı diğer isimler oldu.

        GALATASARAY'DAN OSIMHEN TRANSFERİ

        Galatasaray, yaz transfer döneminde Nijeryalı Victor Osimhen'i transfer ederek Türk futbolunun bonservis rekorunu kırdı.

        Sarı-kırmızılılar, öncelikle bir sezonluğuna Napoli'den kiraladığı Osimhen'i 75 milyon avro ödeyerek bonservisiyle kadrosuna kattı.

        Forvet hattını Osimhen ile güçlendiren Galatasaray, yüksek bonservisli Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır transferleriyle de gündeme geldi.

        ARSENAL VE MANCHESTER UNITED KESENİN AĞZINI AÇTI

        Arsenal ve Manchester United, 2025'te en fazla transfer harcaması yapan kulüplerden oldu.

        Yaz transfer döneminde 293,5 milyon avro harcayan Arsenal, Martin Zubimendi, Eberechi Eze, Viktor Gyökeres, Noni Madueke, Cristhian Mosquera ve Christian Norgaard gibi oyuncuları renklerine bağladı.

        Manchester United ise Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha ve Senne Lammens gibi transferler için 250 milyon avro harcadı.

        Futbol dünyasında 2025'te en fazla bonservis bedeli ödenen 10 futbolcu şöyle:

        Futbolcu Eski takımı Yeni takımı Bonservis (milyon avro)
        1 Alexander Isak Newcastle United Liverpool 145
        2 Florian Wirtz Bayer Leverkusen Liverpool 125
        3 Hugo Ekitike Eintracht Frankfurt Liverpool 95
        4 Benjamin Sesko Leipzig Manchester United 76,5
        5 Victor Osimhen Napoli Galatasaray 75
        6 Nick Woltemade Stuttgart Newcastle United 75
        7 Bryan Mbeumo Brentford Manchester United 75
        8 Matheus Cunha Wolverhampton Manchester United 74,2
        9 Martin Zubimendi Real Sociedad Arsenal 70
        10 Luis Diaz Liverpool Bayern Münih 70
