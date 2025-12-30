Liverpool'un transferleri damga vurdu!

Alexander Isak, Florian Wirtz ve Hugo Ekitike'yi kadrosuna katan İngiltere ekibi Liverpool, 2025'in en fazla ses getiren transferlerini yaptı.

Galatasaray'ın Napoli'den transfer ettiği Nijeryalı Victor Osimhen'in imzası ise futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

İngiltere temsilcileri Arsenal ve Manchester United da 2025'te büyük harcama yapan takımlar arasında yer aldı.

LIVERPOOL 500 MİLYON AVROYA YAKIN BONSERVİS ÖDEDİ

Transfermarkt verilerine göre özellikle hücum hattına yaptığı takviyelerle dikkati çeken Liverpool'un kasasından 482,9 milyon avro bonservis bedeli çıktı.

"Kırmızılar", Newcastle United'dan İsveçli santrfor Isak'ı 145, Bayer Leverkusen'den Alman hücumcu orta saha oyuncusu Wirtz'i 125 ve Eintracht Frankfurt'tan Fransız forvet Ekitike'yi 95 milyon avroya transfer etti.

Isak, aynı zamanda 2025 yılının en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti.

Bournemouth'tan Macar Milos Kerkez (46,9 milyon avro), Bayer Leverkusen'den Hollandalı Jeremie Frimpong (40 milyon avro) ve Parma'dan İtalyan Giovanni Leoni (31 milyon avro), Liverpool'un renklerine bağladığı diğer isimler oldu.

GALATASARAY'DAN OSIMHEN TRANSFERİ

Galatasaray, yaz transfer döneminde Nijeryalı Victor Osimhen'i transfer ederek Türk futbolunun bonservis rekorunu kırdı.

Sarı-kırmızılılar, öncelikle bir sezonluğuna Napoli'den kiraladığı Osimhen'i 75 milyon avro ödeyerek bonservisiyle kadrosuna kattı.