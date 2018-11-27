Sezon başında İtalya'nın Torino ekibinden Beşiktaş'a kiralanan Sırp futbolcu Adem Ljajic son hafta sergilediği performansla teknik heyetten beğenileri topladı. Sırp futbolcu takım arkadaşlarıyla uyumu, oyun içine etkisi ve skor katkısı özellikleri öne çıkıyor. Taraftarında alkışlarını alan Ljajic'in bonservisinin alınması gündemde.

Fotomaç'ın haberine göre; Adem Ljajic'in bonservisinin alınması için gerekli olan rakam için sponsor desteği bulmaya çalışan siyah-beyazlı yönetim, Ocak ayı içinde işi bitirmeye amaçlıyor. Fikret Orman'ın her ne kadar 6.5 milyon Euro’luk satın alma bedelini ödemeyi kabul etse de yine de Torino başkanıyla son bir kez daha pazarlık masasına oturacağı konuşuluyor. Sözleşmesinde 6.5 milyon Euro’luk satın alma bedeli bulunan Adem Ljajic için Beşiktaş yönetimi sponsorlarla temas kurdu.

Beşiktaş yönetimi Adem Ljajic'in bonservisini almak için sponsor arayışlarına başladı.

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