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Logitech, Stüdyo Serisi’nin en yeni ürünleri POP Keys Klavye ve POP Mouse’u tanıttı. Logitech’in aksesuar serisinin yeni parçaları olan klavye ve mouse, üç renk seçeneği sunan retro görünümüyle geliyor. Yeni ürünler, Logitech Türkiye Ülke Müdürü Sinem Erdoğmuş Yavuz ve Logitech Türkiye ve Orta Asya Bölgesi Pazarlama Müdürü Birol Sülük’ün ev sahipliğinde gerçekleşen deneyim odaklı bir sunumla basına tanıtıldı.

Yeni ürünlerin tanıtımında konuşan Logitech Türkiye Ülke Müdürü Sinem Erdoğmuş Yavuz, “Günümüzün değişen çalışma kültüründe, özellikle Z kuşağında artık herkes kullandığı ürünlerin fonksiyonelliği ve verimliliğinin yanında, çalışma ortamına uyumuna, tarzını yansıtmasına ve işine renk katmasına dikkat ediyor” dedi.

Logitech Türkiye ve Orta Asya Bölgesi Pazarlama Müdürü Birol Sülük ise “Günlük hayatın vazgeçilmezi emojiler bu seri ile artık klavyelerin bir parçası haline geliyor" diye konuştu.

TÜRKİYE EN ÇOK HANGİ EMOJİLERİ KULLANIYOR?

Toplantıda cinsiyete ve yaş grubuna göre Türkiye’de en çok tercih edilen emojiler ile ilgili araştırma sonuçları da paylaşıldı. Buna göre Türkiye’deki en popüler emojiler şöyle:

POP Keys Klavye’de dördü klavyenin kendisinde olmak üzere sekiz adet değiştirilebilir emoji tuşu bulunuyor. Kullanıcılar, Logitech Options Yazılımı’nı kullanarak bu tuşlara, emoji menüsü ile istedikleri emojiyi atayabiliyor.

Klavye, retro daktilo tarzındaki mekanik tuşlarla bağımlılık oluşturan yazma deneyimi sunuyor. Tuşlara her basışta mekanik tıklamaların sesi duyulan klavyenin yeni 12 kısayol tuşu ile ekran alıntısı yapma, sesli dikte, mikrofonunun sesini kapatıp/açma gibi işlevler gerçekleştirilebiliyor.

Logitech’in diğer yeni ürünü POP Mouse ise 3 canlı renk seçeneği ile geliyor. Kişiselleştirilebilir emojilere erişim için üzerinde özel bir emoji menüsü tuşu da barındıran mouse, kopyala - yapıştır hareketiyle farklı cihazlar arasında metin, resim ve dosya aktarımı yapmak için kullanılan Flow yazılımını da destekliyor. Tanıtım toplantısında verilen bilgiye göre klavye 3 yıl, mouse ise 2 yıllık pil ömrüne sahip.

Her iki POP ürünü de Bluetooth veya Logi Bolt kablosuz alıcı aracılığıyla aynı anda üç farklı cihaza bağlanabiliyor ve cihazlar arası geçiş yapılabiliyor. POP Keys, macOS, Windows, iOS, iPadOS, Chrome OS ve Android ile; POP Mouse ise Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS ve Linux ile uyumlu olarak çalışıyor.