Lohusa Şerbeti Tarifi, Nasıl Yapılır?

Lohusa şerbeti adından da anlaşılacağı gibi lohusalık döneminde ikram edilen bir şerbettir. Geleneklerimize yerleşmiş olan bu ikram, genellikle evde yapılır. Kıvamını tam tutturmak da önemlidir.

Lohusa Şerbeti Tarifi Malzemeleri:

500 gram lohusa şekeri

3 adet çubuk tarçın

1 adet muskat

20 tane karanfil

15 su bardağı bardak

Lohusa Şerbeti Tarifi Hazırlanması: