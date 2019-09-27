Lohusa Şerbeti Tarifi, Nasıl Yapılır?
Lohusa şerbeti adından da anlaşılacağı gibi lohusalık döneminde ikram edilen bir şerbettir. Geleneklerimize yerleşmiş olan bu ikram, genellikle evde yapılır. Kıvamını tam tutturmak da önemlidir.
Lohusa Şerbeti Tarifi Malzemeleri:
- 500 gram lohusa şekeri
- 3 adet çubuk tarçın
- 1 adet muskat
- 20 tane karanfil
- 15 su bardağı bardak
Lohusa Şerbeti Tarifi Hazırlanması:
- Bir tencerede su ile lohusa şekeri eriyene kadar kaynatılır.
- 20 dakikadan sonra içine karanfil, çubuk tarçın ve muskat eklenerek yarım saat daha kısık ateşte pişmeye bırakılır.
- Sonra ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır.
- Soğuyunca bir sürahiye boşaltılır.
- Servise hazırdır.
- Üzerine antep fıstığı ya da fındık ekleyebilirsiniz.
- Afiyet olsun!
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