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Lokantalar, kahveler ve kafeler ne zaman açılacak? Kafeler ve kahvehaneler açılacak mı, tarihi belli oldu mu?

Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? Sorusu merak ediliyor. Kafe, restoran ve kahvehaneler dahil birçok işletmede korona virüs salgını kapsamında bir dizi kısıtlamalar uygulanıyor. Korona virüs vaka sayısındaki düşüş sonrası vatandaşlar ve işletme sahipleri 'Kafeler ne zaman açılacak?' Sorusuna yanıt arıyor. Peki, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak? İşte son dakika açıklamalar...

Lokantalar, kahveler ve kafeler ne zaman açılacak? Kafeler ve kahvehaneler açılacak mı, tarihi belli oldu mu?

Koronavirüs önlemleri dolayısıyla kafeler ve restoranlar sadece gel-al ve siparişle çalışıyor. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar ise kafeler ve restoranlarda yeniden oturma düzenin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte konuyla ilgili son durum...

KAFELER, RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Restoran, kafe ve lokantaların ne zaman açılacağına dair henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ocak'ta gerçekleşen Kabine Toplantısı gündeminin en önemli konusunun, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler olduğunu belirterek, alınan tedbirler sayesinde salgının artış hızını gözle görülür bir şekilde geriletmeyi başardıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ‘Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır.’ dedi.

KAFELER, RESTORANLAR SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

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