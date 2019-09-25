Lokma Tatlısı Tarifi, Nasıl Yapılır?
Lokma tatlısı geleneksel bir tatlıdır ve çok sevilerek tüketilir. Özellikle hazır gezerken alıp yenilen bu tatlıyı evde de yapabilme imkanı vardır.
Lokma Tatlısı Tarifi Malzemeleri:
- 3,5 su bardağı un
- 1 paket instant maya
- 2 su bardağı su
- yarım çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker
- Sıvı yağ(kızartmak için)
Lokma Tatlısı Şerbeti:
- 2 su bardağı şeker
- 1,5 su bardağı su
- 1/4 limon
Lokma Tatlısı Tarifi Hazırlanması:
- Önce şerbet hazırlanarak başlanılır, şeker su ve limon suyu kaynatılır.
- Soğumaya bırakılır.
- Hamur için gerekli olan malzemeler mikser ile iyice karıştırılır.
- Kek hamurundan biraz daha katı olacak şekilde kıvam sağlanır ve 1 saat kabarması için beklenir.
- Bir tavada sıvı yağ kızdırılarak hamurdan avuç içine bir yumak alıp içinden bir kaşık yardımıyla sıyırılarak yağa atılır.
- Bu şekilde tüm lokmalar kızartılır ve şerbetin içerisine atılarak 2 dakika bekletilir.
- Daha sonra servis tabağına çıkarılır.
- Afiyet olsun.
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