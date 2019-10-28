LOL URF ne zaman gelecek? LOL URF modu yenilikleri nelerdir? soruları oyunseverler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Kısa bir süreliğine yayınlanacak olan LOL URF modu için bekleyiş sürüyor. LOL Türkiye'den Urf modu için önemli açıklamalar geldi İşte LOL URF modu detayları...

LOL URF NE ZAMAN GELECEK 2019 EKİM?

LOL kaynaklarından yapılan açıklamalara göre, oyunun TSİ 29 Ekim gecesi saat 02.00'da yayında olması bekleniyor. Oyun 8 Kasım tarihine kadar yayında olacak.

LOL URF MODU YENİLİKLERİ NELERDİR?

İlk olarak, şampiyon seçimine yasaklamalar ekledik. Takımlar önce yasaklamalarını kesinleştirecek, daha sonraysa standart kapalı seçime devam edecek. İki takım da aynı şampiyonları seçebilecek.

Haftalar süren testler sonrası getirdiğimiz ikinci değişiklikse, tıpkı ARAM’daki şampiyon dengelemeleri gibi bu modda da tüm şampiyonlara dengeleme ayarlamaları yaptık. Ayrıca şampiyonları düzenlemek için kullandığımız süreci büyük ölçüde geliştirdik. Böylece aşırıya kaçan şampiyonları bulduğumuzda daha çabuk davranabilecek ve ARAM’ı iyileştirmek için kullandığımız dengeleme araçlarını ve tekniklerini burada da uygulayabileceğiz. Şampiyonları seçebilme olanağının, modun dengesini son derece önemli kıldığının farkındayız ve her şeyin makul bir durumda olması için takipte kalacağız.

Son olarak, URF çıktığından beri Sihirdar Vadisi’ne getirdiğimiz bazı oyun akışı unsurlarını (kule barikatları gibi) bu moda da uyarladık ve daha fazla şampiyonun kendini gösterebilmesi için Kadim Ejderha’yı zayıflattık.

URF'UN SORUNLARI DÜZELTİLİYOR

"Modu geri getirmeyi deneyeceksek, 10. yıldönümümüzden daha iyi bir zaman olamaz. Modun sorunlarını çözmek için pek çok değişikliğe gittik (umarız bunu başarırız) ve sınırlı süreliğine olsa bile topluluğumuza teşekkür etmek istedik.

Yaptığımız değişikliklerin etkisini görebilmek için, URF’ün bu versiyonu hakkındaki tüm görüşlerinizi dinleyeceğiz ve aynı zamanda modu kaldırmamıza yol açan verileri analiz edeceğiz."

URF MODU DEVAMLI YAYINDA OLACAK MI?

"Kesinlikle hayır. Bu bir deney. URF’ü anlamlı biçimde iyileştirdiğimizi umuyoruz ama modu sadece tek seferliğine getirmeyi planlıyoruz. Geçmişte URF’ün oyuncular üstünde olumsuz etkiler oluşturduğunu net bir şekilde açıklamıştık. Mod, özellikle insanların hevesini öldürüyor ve LoL’ü hepten bırakmasına sebep oluyordu. Değişikliklerin ardından durum düzelmezse, URF’ü sadece tek seferliğine gelen özel bir etkinlik olarak rafa kaldırmak zorundayız.

Umarız URF’e getirdiğimiz değişikliklerle bu sorunların bazılarına yol açan durumları düzeltebilmişizdir. Ayrıca yıllardır Sihirdar Vadisi ve şampiyonlara getirdiğimiz iyileştirmelerle de aynı etkiyi oluşturmayı umuyoruz. Ancak her şeyin yoluna girip girmediğinden emin değiliz."