Loni Willison, "Birinden bana yardım etmesini istesem bile, kimsenin benim için yapabileceği bir şey yok. Bir binada yaşayamıyorum, bir evde yaşayamıyorum, hiçbir yerde yaşayamıyorum. Sürekli olarak hareket etmek zorundayım" ifadelerini kullanarak içinde bulunduğu ruh halini ifade etmişti.