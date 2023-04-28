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Loni Willison, bir zamanlar yıldızdı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor

Bir zamanlar şov dünyasının yıldızıydı. Şimdilerde sokaktan çöp topluyor. Uzun bir süredir sokakta yaşayan emekli model Loni Willison, etraftan geçenlerin verdiği para, eşya ve yiyeceklerle hayata tutunmaya çalışıyor. Çöpleri karıştırıp yere düşen yiyecekleri toplayan Willison, bir kez daha görüntülendi

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  • Loni Willison, bir zamanlar yıldızdı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor - Magazin haberleri

    Model Loni Willison, bir zamanlar şov dünyasının yıldızıydı. Şimdilerde ise hayata sokakta çöp toplayarak yaşama tutunmaya çalışıyor.
  • Loni Willison, bir zamanlar yıldızdı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor - Magazin haberleri

    Loni Willison, küçük tekerlekli bir çantayla sokakta çöp toplarken görüntülendi. 
    Aslına bakarsanız Loni Willison, bu şekildeki yaşamını 8 yıldır sürdürüyor. 
  • Loni Willison, bir zamanlar yıldızdı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor - Magazin haberleri

    Kaldırımlarda uyuyan ve etraftan geçenlerin verdiği para, eşya ve yiyeceklerle hayata tutunmaya çalışan Loni Willison, bir kez daha çöpleri karıştırıp yemek ararken görüldü.
  • Loni Willison, bir zamanlar yıldızdı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor - Magazin haberleri

    YERE DÜŞEN YİYECEKLERİ TOPLADI

    Elinde alışveriş arabasıyla çöplerin içinde yiyecek ararken görüntülenen 39 yaşındaki emekli model Loni Willison, yere düşen yiyecekleri topladı.
  • Loni Willison, bir zamanlar yıldızdı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor - Magazin haberleri

    Loni Willison'ın Los Angeles'ın Venice bölgesinde bulunduğu ve buradaki sokaklarda yaşadığı biliniyor. Bölge aynı zamanda, ABD’yi saran evsizlik krizinin en çok görüldüğü yerlerden biri.
  • Loni Willison, bir zamanlar yıldızdı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor - Magazin haberleri

    "BENİ KÖTÜ İNSANLAR BU HALE GETİRDİ" DEMİŞTİ

    Loni Willison, iki yıl önce kendisine yiyecek ve ayakkabı getiren muhabirlerle sohbet etmiş, kötü insanlar nedeniyle bu hale geldiğini söylemişti. Willison, bu duruma düşmesinin nedenini gösterişli Hollywood yaşantısı ya da uyuşturucu olmadığını belirtmişti. Willison, "Beni bu hale kötü insanlar getirdi" demişti.
  • Loni Willison, bir zamanlar yıldızdı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor - Magazin haberleri

    Loni Willison, basın mensuplarının kendisine, "Siz ünlü Loni Willison musunuz?" diye sorması üzerine, "Ünlü mü? Bilmem ama evet" yanıtını vermişti.
  • Loni Willison, bir zamanlar yıldızdı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor - Magazin haberleri

    "SIKIŞIP KALMIŞ DURUMDAYIM"

    Gazeteciler, neden kimsenin kendisine yardım etmediğini sorması üzerine de Loni Willison, "Sıkışıp kalmış durumdayım" ifadelerini kullandı.
  • Loni Willison, bir zamanlar yıldızdı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor - Magazin haberleri

    Loni Willison, "Birinden bana yardım etmesini istesem bile, kimsenin benim için yapabileceği bir şey yok. Bir binada yaşayamıyorum, bir evde yaşayamıyorum, hiçbir yerde yaşayamıyorum. Sürekli olarak hareket etmek zorundayım" ifadelerini kullanarak içinde bulunduğu ruh halini ifade etmişti.
  • Loni Willison, bir zamanlar yıldızdı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor - Magazin haberleri

    2012'de Jeremy Jackson ile dünyaevine giren Loni Willison'ın eşinden şiddet gördüğü öne sürülmüştü. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikili, evliliklerini 2014'de sona erdirmişti.
  • Loni Willison, bir zamanlar yıldızdı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor - Magazin haberleri

    "KİMSEDEN YARDIM TALEP ETMİYORUM"

    Loni Willison, kariyerinin kötü gidişatına engel olamayarak düştüğü maddi sıkıntı nedeniyle kimseden yardım talep etmediğini dile getirdi. 

    Fotoğraflar: Bacgrid USA

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