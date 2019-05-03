- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İspanya'nın Caracas Büyükelçiliği önünde basına açıklamalarda bulunan Lopez, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti devrilene kadar dinlenmeyeceğini söyleyerek, halkı sokağa çağırdı.
Lopez, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İspanya halkına teşekkür ederek, "Burada konuk olarak kalıyorum ve bu durum böyle devam edecek." diye konuştu.
AA'nın haberine göre; Lopez, ordudan yüksek rütbelilerle görüştüğünü belirterek, "Ev hapsindeyken, 3 haftadan daha fazla bir süre boyunca komutanlar ve generallerle toplantılar yaptım. Onlarla hükümet gaspını sona erdirmek üzere karar kıldık. Şunu bilmek lazım, 30 nisanda başlayan şey geri döndürülemez bir süreçtir." iddiasında bulundu.
"BU RASTGELE YAPILMIŞ BİR ŞEY DEĞİL, BİZ BU İŞ İÇİN HAZIRLANDIK"
Lopez, 30 Nisandaki başarısız askeri ve sivil kalkışmanın bir süreç olduğunu vurgulayarak, "Bu rastgele yapılmış bir şey değil, biz bu iş için hazırlandık. Bunun fark edildiğini zannediyorum." ifadelerini kullandı.
Çeşitli ülkelerden oluşan bir koalisyon kurulduğunu hatırlatan Lopez, "Ev hapsindeyken Lima Grubu'yla, Avrupa ülkeleri, ABD ve bütün müttefiklerimizle görüştüm. Venezuela'da özgürlükten yana olan bir koalisyon kurma kararı aldık. Bu koalisyonun çok somut bir hedefi var; Venezuela'da özgür seçimler düzenlenmesi. Hem bütün dünyanın hem de Venezuelalılar olarak bizim istediğimiz bu." şeklinde konuştu.
Dün sabah saatlerinde hakkında yakalama kararı çıkarılan Lopez, Venezuela'da 2014'te şiddet olaylarına dönüşen ve 40'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği protestolarla ilgili davada 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 2017'de ev hapsine alınmıştı.
Ülkede kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun bağlı olduğu Voluntad Popular Partisinin lideri olarak görülen Lopez, ev hapsi cezasına rağmen 30 Nisan'daki başarısız askeri kalkışmanın adresi Altamira Köprüsü üzerinde görülmüştü.
Kendisini askerlerin serbest bıraktığını iddia eden ve kalkışma sonrası bir süre insanları sokağa çağıran Lopez, daha sonra Şili'nin Caracas'taki Büyükelçiliğine sığınmış, aynı gece vatandaşlığının da bulunduğu İspanya Büyükelçiliğine kaçmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.