Eurovison Şarkı Yarışması'nda bir ilk gerçekleşti.

İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen 67'nci Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsveçli Loreen, ikinci kez birincilik kazandı. Loreen, Eurovision Şarkı Yarışması'nı 2012'den sonra 2023'te de kazanarak iki kez birincilik elde eden ilk kadın şarkıcı oldu.

Loreen'in 'Tattoo' (Dövme) adlı şarkısıyla kazandığı birincilikle İsveç, yarışmayı yedinci kez zirvede tamamlandı.